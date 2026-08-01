طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وحلب

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وحلب في سوريا، في خطوة تعزز شبكة وجهاته الدولية وتدعم الربط الجوي، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران وبالتواؤم مع رؤية السعودية 2030.

أقيم حفل التدشين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في الأول من أغسطس، بحضور الوزير المفوض والقائم بالأعمال في السفارة السورية لدى المملكة، محسن مهباش، وممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض، حيث جرى استقبال المسافرين المغادرين على متن الرحلة الأولى بالهدايا التذكارية. كما استقبل ممثلون عن طيران ناس ومطار حلب الدولي الرحلة عند وصولها إلى حلب.



وسيشغل طيران ناس رحلتين أسبوعيتين مباشرة بين الرياض وحلب، ما يوفر خيارات سفر مرنة للمسافرين، ويلبي الطلب المتزايد على السفر بين البلدين الشقيقين، بعد أن أصبح أول ناقل جوي سعودي يستأنف رحلاته إلى دمشق في يونيو من العام الماضي. وبذلك يرتفع عدد الرحلات وخطوط السير التي يشغلها طيران ناس بين السعودية وسوريا إلى 26 رحلة في الأسبوع، إذ تشغل الشركة 14 رحلة أسبوعية بين الرياض والعاصمة السورية دمشق، بمعدل رحلتين يومياً، بالإضافة إلى 7 رحلات أسبوعية بين جدة ودمشق بمعدل رحلة جوية مباشرة يومياً، بجانب ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق.

وتأتي إضافة الرحلات بين الرياض وحلب كجزء من خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.