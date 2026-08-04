طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة وبروكسل ابتداءً من 5 أكتوبر

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة والعاصمة البلجيكية بروكسل، ابتداءً من الخامس من شهر أكتوبر 2026، وذلك في إطار تعزيز شبكة رحلاته وتوفير المزيد من خيارات السفر لضيوفه.

سيّشغل طيران ناس رحلتين مباشرتين أسبوعياً تربطان بين المدينة المنورة وبروكسل، ليتيح المسار الجديد للمسافرين خيارات إضافية للسفر المباشر بين المملكة وبلجيكا، ويعزز شبكة طيران ناس الدولية ويدعم حركة السفر والسياحة بين المملكة وأوروبا.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية طيران ناس لربط العالم بالمملكة، ومواصلة توسيع شبكة وجهاته الدولية، بما يواكب الطلب المتنامي على السفر ويعزز خيارات التنقل أمام ضيوفه، إلى جانب دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران في الوصول إلى 330 مليون مسافر وربط المملكة مع 250 وجهة دولية بحلول عام 2030، وبالتواؤم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.