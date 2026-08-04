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غواتيمالا تصدر إنذارًا من مستوى خطر عقب ثوران بركان فويغو Icon موجة حر قياسية بإيطاليا وحالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة Icon أرباح أرامكو تقفز 42% في الربع الثاني إلى 121.5 مليار ريال.. والإيرادات تنمو 19% Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon تراجع أسعار النفط عند التسوية بنحو 7% Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة Icon احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 Icon الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام Icon الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة Icon ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية  Icon

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غواتيمالا تصدر إنذارًا من مستوى خطر عقب ثوران بركان فويغو

الثلاثاء ٤ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ صباحاً
غواتيمالا تصدر إنذارًا من مستوى خطر عقب ثوران بركان فويغو
المواطن - واس

أصدرت سلطات غواتيمالا إنذارًا من مستوى “خطر”، وهو المستوى الثاني بعد الإنذار الأحمر، عقب ثوران بركان فويغو القريب من العاصمة، وقذفه حممًا بركانية وسحبًا كثيفة من الغاز والرماد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للحد من الكوارث في غواتيمالا، أمس، حالة التأهب البرتقالية (الخطر) على المستوى الوطني، بسبب ثوران بركان فويغو، مشيرةً إلى إجلاء سكان قريتين صغيرتين مجاورتين.

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