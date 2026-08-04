غواتيمالا تصدر إنذارًا من مستوى خطر عقب ثوران بركان فويغو موجة حر قياسية بإيطاليا وحالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة أرباح أرامكو تقفز 42% في الربع الثاني إلى 121.5 مليار ريال.. والإيرادات تنمو 19% توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق تراجع أسعار النفط عند التسوية بنحو 7% سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية
أصدرت سلطات غواتيمالا إنذارًا من مستوى “خطر”، وهو المستوى الثاني بعد الإنذار الأحمر، عقب ثوران بركان فويغو القريب من العاصمة، وقذفه حممًا بركانية وسحبًا كثيفة من الغاز والرماد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للحد من الكوارث في غواتيمالا، أمس، حالة التأهب البرتقالية (الخطر) على المستوى الوطني، بسبب ثوران بركان فويغو، مشيرةً إلى إجلاء سكان قريتين صغيرتين مجاورتين.