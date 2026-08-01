فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزير خارجية تركيا

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حيالها، والتأكيد على أهمية تعزيز ودعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد واحتواء الأزمة في المنطقة.