فيصل بن فرحان يبحث التطورات التي تشهدها المنطقة مع وزير خارجية الكويت

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت.
وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق ودعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.