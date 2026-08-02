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السعودية

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين منفصلين، من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومن معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصالين بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحد من التداعيات السلبية للأزمة.

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