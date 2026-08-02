فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين منفصلين، من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومن معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصالين بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحد من التداعيات السلبية للأزمة.