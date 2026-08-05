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فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة ‏في الاجتماع الوزاري لدعم القدس

الأربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ صباحاً
فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة ‏في الاجتماع الوزاري لدعم القدس
المواطن - فريق التحرير

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة عمّان اليوم؛ للمشاركة ‏في الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الذي تشارك فيه دول عربية وإسلامية، الأوضاع في مدينة القدس، وسبل مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة وأماكنها المقدسة، في ظل التصعيد المستمر الذي يستهدف هويتها ومقدساتها.

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