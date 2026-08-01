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قتلى وجرحى جراء عاصفة في شرق ألمانيا

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
قتلى وجرحى جراء عاصفة في شرق ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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لقي رجل يبلغ من العمر 28 عامًا مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، إثر عاصفة شديدة ضربت منطقة سويسرا الساكسونية بولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن الضحية توفي بعد سقوط شجرة عليه، فيما أصيب عشرة أشخاص آخرين، وأُجلي 40 شخصًا من المنطقة.
ولا تزال فرق الطوارئ تواصل عمليات البحث، بينما أُغلقت منطقة وادي أمسيلجروند وبحيرة أمسيل، في وقت تعيق فيه الأضرار وسوء الرؤية تقييم الوضع بشكل كامل.

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