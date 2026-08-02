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قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمطعم بولاية أيداهو الأمريكية

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمطعم بولاية أيداهو الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون في حادث إطلاق نار وقع داخل مطعم تابع لسلسلة “إن إن أوت” بمدينة توين فولز في ولاية أيداهو الأمريكية، فيما أكدت الشرطة أن مطلق النار لقي مصرعه أيضًا.

وقال رئيس شرطة توين فولز، ماثيو هيكس، إن التهديد للمجتمع انتهى، مشيرًا إلى أن السلطات لم تحدد بعد هوية منفذ الهجوم أو دوافعه، كما لم تعلن الحصيلة النهائية للضحايا في انتظار إبلاغ ذويهم.

وأوضح أن إطلاق النار وقع في منطقة تجارية مكتظة كان يوجد فيها مئات الأشخاص، فيما باشرت الشرطة استجواب الشهود، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع.

من جانبه، أعلن المركز الطبي “سانت لوكس ماجيك فالي” أنه يعمل بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون وفرق الطوارئ للتعامل مع تداعيات الحادث.

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