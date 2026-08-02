تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني الكايت سيرف.. رياضة بحرية تعزز سياحة المغامرات على سواحل المملكة هجوم سيبراني يستهدف أنظمة المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية هطول أمطار الخير على منطقة الباحة مصرع 13 شخصًا في تحطم طائرة سياحية جنوب البيرو قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمطعم بولاية أيداهو الأمريكية ترامب يعلّق ضربات ضد إيران شريطة التوصل سريعًا إلى اتفاق طقس الأحد.. رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع الحرارة على عدة مناطق القوات المسلحة العراقية تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لاستهداف دول الجوار
قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون في حادث إطلاق نار وقع داخل مطعم تابع لسلسلة “إن إن أوت” بمدينة توين فولز في ولاية أيداهو الأمريكية، فيما أكدت الشرطة أن مطلق النار لقي مصرعه أيضًا.
وقال رئيس شرطة توين فولز، ماثيو هيكس، إن التهديد للمجتمع انتهى، مشيرًا إلى أن السلطات لم تحدد بعد هوية منفذ الهجوم أو دوافعه، كما لم تعلن الحصيلة النهائية للضحايا في انتظار إبلاغ ذويهم.
وأوضح أن إطلاق النار وقع في منطقة تجارية مكتظة كان يوجد فيها مئات الأشخاص، فيما باشرت الشرطة استجواب الشهود، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع.
من جانبه، أعلن المركز الطبي “سانت لوكس ماجيك فالي” أنه يعمل بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون وفرق الطوارئ للتعامل مع تداعيات الحادث.