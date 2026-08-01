قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا جنوب سوريا

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توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا اليوم السبت، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوب سوريا.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية توغّلت باتجاه وادي الرقاد، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا على جسر وادي الرقاد، كما دخلت إلى أحد المنازل وفتشته، ومكثت فيه لبضع دقائق، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي عمليات اعتقال.
ووفق الوكالة، تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغّلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار، بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.