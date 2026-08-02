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متنزه الصفا بنجران.. واحة طبيعية تعزز جودة الحياة وتجذب الزوار

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٨ مساءً
متنزه الصفا بنجران.. واحة طبيعية تعزز جودة الحياة وتجذب الزوار
المواطن - واس

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يعد متنزه الصفا الواقع في الجهة الغربية من مدينة نجران أحد أبرز المعالم الترفيهية والطبيعية في المنطقة؛ إذ يتميز بموقعه الفريد المحاط بالجبال، مما يجعله وجهة مثالية جاذبة للأهالي والزوار على مدار العام.
ويمتد المتنزه على مساحة إجمالية تبلغ (109,662) مترًا مربعًا، تشغل المسطحات الخضراء منها نحو (56,513) مترًا مربعًا، ويحتضن أكثر من (1,200) شجرة وشجيرة ونخلة؛ في خطوة تُجسد حرص أمانة منطقة نجران على زيادة الغطاء النباتي، وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويضم كذلك أربع مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومجموعة من الأجهزة الرياضية للياقة البدنية، إلى جانب (203) أعمدة إنارة ديكورية تضفي لمسة جمالية وتوفر بيئة آمنة للزوار ليلًا، ويتميز ببنية تحتية متطورة تشتمل على مساحات وممرات مشاة فسيحة تمتد على (40,760) مترًا مربعًا، إضافة إلى المرافق الخدمية ودورات المياه، ومركز اجتماعي، وملعبين إضافيين للأطفال، فضلًا عن شلال مائي يضفي رونقًا طبيعيًا على المكان، وأربع مظلات عائلية.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل أن الأمانة تولي مشاريع تطوير الحدائق والمتنزهات العامة اهتمامًا بالغًا؛ تماشيًا مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة، وذلك عبر تهيئة مواقع ترفيهية متكاملة تلبي تطلعات السكان وتسهم في إيجاد بيئة حضرية آمنة وجاذبة، مشيرًا إلى أن متنزه الصفا يمثل وجهة سياحية وترفيهية مميزة في نجران نظير مقوماته الطبيعية ومرافقه الحديثة، التي تحرص الأمانة على صيانتها وتطويرها لرفع كفاءتها، داعيًا الزوار إلى المحافظة على هذه المكتسبات البيئية والجمالية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

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