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​محافظة القاهرة: لم يتم تسجيل أي خسائر جراء الهزة الأرضية

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
​محافظة القاهرة: لم يتم تسجيل أي خسائر جراء الهزة الأرضية
المواطن - فريق التحرير

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​أكدت محافظة القاهرة، صباح اليوم الاثنين، أنه لم ترد أي بلاغات أو تقارير تفيد بوقوع أي خسائر أو أضرار بنطاق المحافظة، إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

هزة أرضية في مصر

​وأشارت المحافظة، إلى أن الهزة بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية,

​وفور وقوع الهزة الأرضية، تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة. كما تولى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة التواصل المباشر مع جميع الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف أولاً بأول.

​وشملت الإجراءات التنسيق الكامل مع شرطة المرافق والحماية المدنية للتأكد التام من عدم وجود أي تداعيات أو أضرار ناجمة عن الهزة.

​وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة متابعة الأوضاع على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل السريع والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ.

​وأهابت المحافظة بالمواطنين التواصل للإبلاغ عن أي حالات طارئة عبر أرقام الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة: 15496 و 114.

 

 

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