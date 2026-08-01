مخاوف من عودة الحرب في إثيوبيا بعد تجدد القتال في تيغراي

تجددت المعارك، اليوم السبت، بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال البلاد، في أول مواجهة واسعة منذ أشهر، ما أثار مخاوف من انهيار اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الدامية في الإقليم قبل نحو أربعة أعوام.

وقال أمانويل أسيفا، نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي، إن القوات الاتحادية شنت هجومًا بريًا على مواقع الجبهة في منطقة شيرينا قرب الحدود مع السودان، الساعة (03,00 بتوقيت غرينتش) موضحًا أن المعارك لا تزال مستمرة، وأضاف أسيفا لوكالة فرانس برس، أن الاشتباكات استخدمت فيها المدفعية الثقيلة واستمرت لساعات.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإثيوبي، بينما اتهمت الجبهة القوات الحكومية بـ”تصعيد أعمالها العسكرية” وتنفيذ هجوم واسع في غرب تيغراي. وفقًا لما ورد في تقرير وكالة فرانس برس.

ويرى مراقبون أن المواجهات تمثل أخطر تصعيد تشهده المنطقة منذ توقيع اتفاق بريتوريا، وسط مخاوف من انزلاق البلاد مجدداً إلى حرب واسعة.

وقال الباحث المتخصص في شؤون القرن الأفريقي كيتيل ترونفول، من الكلية الجامعية الجديدة في أوسلو، إن ما يجري يمثل “تصعيدًا عسكريًا واضحًا”، وقد يكون بداية حملة أوسع أو محاولة لإظهار القوة وردع الطرف الآخر، وأضاف أن طبيعة الهجوم وحجم الأسلحة المستخدمة يعكسان تدهورًا متسارعًا في الوضع الأمني شمال إثيوبيا.