مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الخامس من شهر يوليو للعام 2026م، من انتزاع (1,448) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (17) لغمًا مضادًا للأفراد، و(83) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1,310) ذخائر غير منفجرة، و(38) عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية الشيخ عثمان، و(20) لغمًا مضادًا للدبابات و(766) ذخيرة غير منفجرة و(8) عبوات ناسفة بمدينة عدن، ونزع الفريق (11) ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و(9) ألغام مضادة للأفراد و(321) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد و(61) لغمًا مضادًا للدبابات و(162) ذخيرة غير منفجرة و(30) عبوة ناسفة، و(3) ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع فريق “مسام” (3) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، و(3) ألغام مضادة للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(18) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(16) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر، و(7) ذخائر غير منفجرة بمديرية القاهرة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يوليو (7,101) لغم، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (578,226) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.