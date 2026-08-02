مصرع 13 شخصًا في تحطم طائرة سياحية جنوب البيرو

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لقي 13 شخصًا مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقل سياحًا في رحلة لزيارة موقع أثري شهير جنوب البيرو، وفق ما أعلنته الشرطة أمس السبت.
وقال الميجور في الشرطة خورخي أندرادي من موقع الحادث، إن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع 11 راكبًا واثنين من أفراد الطاقم، فيما تواصل السلطات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.