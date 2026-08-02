دراسة تظهر تزايد القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي “كفاءة” يطلق استبانة إلكترونية لقياس مستوى الوعي عن كفاءة الطاقة ميدان الهجن بنجران يُعلن نتائج سباق سنّ “اللقايا فما فوق” الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وإجلاء السكان ولي العهد لـ الرئيس الأمريكي: يجب تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في الهند تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني
لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، جراء أمطار غزيرة هطلت أمس على ولاية كيرالا الهندية.
وذكر رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية في دي ساتيسان، اليوم، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، وفُقد عدد مماثل، وأصيب 13 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في أضرار بالممتلكات، وانهيارات أرضية، وتجمعات مائية في العديد من أنحاء الولاية.
وأضاف أنه جرى نقل 5792 شخصًا إلى 209 مخيمات إغاثة أُقيمت في مختلف أنحاء الولاية بعد تضرر منازلهم.