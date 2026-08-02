مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، جراء أمطار غزيرة هطلت أمس على ولاية كيرالا الهندية.

وذكر رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية في دي ساتيسان، اليوم، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، وفُقد عدد مماثل، وأصيب 13 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في أضرار بالممتلكات، وانهيارات أرضية، وتجمعات مائية في العديد من أنحاء الولاية.

وأضاف أنه جرى نقل 5792 شخصًا إلى 209 مخيمات إغاثة أُقيمت في مختلف أنحاء الولاية بعد تضرر منازلهم.