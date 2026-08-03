مصر تسجل زلزالًا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر القصاص من مواطن قتل آخر بطعنات نافذة في الرياض طقس الاثنين.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق ترامب: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن النووي الإيراني ريف: إنجاز متقدم في 5 مشاريع لتطوير قطاع البن بجازان وعسير والباحة بإنتاج أكثر من 11 مليون نخلة.. القصيم تحتضن أكبر كرنفال للتمور في العالم جامعة الأمير مقرن تفتح القبول والتسجيل في الدفعة العاشرة للدبلومات المهنية أتربة مثارة على منطقة الرياض غدًا حتى السابعة مساء بخطوات بسيطة.. الجوازات توضح طريقة استعراض هوية زائر الرقمية وزیر الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني
سجلت مصر، زلزالًا بقوة (5,5) درجات على مقياس ريختر، شرق محافظة القاهرة بمصر.
وأفادت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر في بيان لها، أن الزلزال وقع اليوم في تمام الساعة الثالثة و(36) ثانية صباحًا، على خط عرض (30.188) شمالًا، وخط الطول (32.61) شرقًا، وعلى عُمق (10) كيلومترات.
وأشار البيان إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالزلزال دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.