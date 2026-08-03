مصر تسجل زلزالًا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر

سجلت مصر، زلزالًا بقوة (5,5) درجات على مقياس ريختر، شرق محافظة القاهرة بمصر.

وأفادت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر في بيان لها، أن الزلزال وقع اليوم في تمام الساعة الثالثة و(36) ثانية صباحًا، على خط عرض (30.188) شمالًا، وخط الطول (32.61) شرقًا، وعلى عُمق (10) كيلومترات.

وأشار البيان إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالزلزال دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.