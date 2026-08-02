معهد الإدارة العامة يطرح 12 دبلومًا تدريبيًا لتأهيل الكفاءات الوطنية

طرح معهد الإدارة العامة ممثلًا في مركز الأعمال عددًا من البرامج التدريبية المتقدمة التي تشمل (12) دبلومًا لحملة الشهادتين الثانوية والجامعية، وذلك في مجالات نوعية تلبي الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وتسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات المهنية اللازمة لمواكبة متطلبات بيئات العمل الحديثة.

وأوضح المعهد أن البرامج المتاحة تتضمن أربعة دبلومات عالية تُنفذ بشراكات إستراتيجية مع جهات وطنية متخصصة تشمل: الدبلوم التنفيذي للمحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام بالشراكة مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، والدبلوم العالي لإدارة المنظمات غير الربحية بالشراكة مع مؤسسة السبيعي الخيرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والدبلوم العالي في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات بالشراكة مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، إضافة إلى الدبلوم العالي في الأنظمة والتشريعات العقارية بالشراكة مع المعهد العقاري السعودي.

وتأتي هذه الشراكات في إطار حرص مركز الأعمال على تقديم برامج نوعية تدمج الخبرة التدريبية العريقة لمعهد الإدارة العامة والتخصص الدقيق للجهات الشريكة، مما يضمن مواءمة المحتوى التدريبي مع متطلبات القطاعات والممارسات المهنية والتنظيمية.

وترتكز منهجية الدبلومات على التدريب التطبيقي عبر أساليب المحاكاة، ودراسات الحالة، وحلقات النقاش، والتجارب المرتبطة ببيئة العمل، بمشاركة نخبة من المدربين والممارسين الخبراء من مختلف القطاعات؛ بهدف تعزيز قدرات الدارسين على توظيف المعارف في المواقف العملية بكفاءة عالية.

وتشمل البرامج الموجهة لحملة الشهادة الثانوية: دبلوم إدارة الموارد البشرية, ودبلوم السكرتير التنفيذي، حيث خُصص ضمن خطتها التدريبية دراسة مكثفة للغة الإنجليزية لرفع الجاهزية المهنية للمتدربين وتعزيز فرصهم الوظيفية، فيما تغطي الدبلومات العالية الموجهة لحملة الشهادة الجامعية مجالات: الإدارة الصحية، والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإدارة تقنية المعلومات، والمراجعة الداخلية، وتطوير الموارد البشرية، وإدارة الأعمال التنفيذي، مما يوفر خيارات تدريبية مرنة تتناسب مع التخصصات الأكاديمية والتطلعات المهنية للدارسين.

يُذكر أن الدبلومات ستُنفذ (للرجال والنساء) في عدد من فروع معهد الإدارة العامة في كل من (الرياض، جدة، الدمام، أبها) بحسب مواقع تنفيذ كل برنامج، فيما سيستمر استقبال طلبات التسجيل حتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026م (الموافق 21 صفر 1448هـ)، عبر الرابط: https://www.ipa.edu.sa/ar/training/#/prep-courses?priceFilter=50000,0.