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حتى 31 أغسطس 2026

منصة قبول تتيح التقديم على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٨ مساءً
منصة قبول تتيح التقديم على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة قبول، اليوم الاثنين، استمرار التقديم على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدءًا من اليوم وحتى 31 أغسطس 2026.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن مرحلة استمرارية الفُرص المتبقية في المنصة تتاح فيها بقية المقاعد غير الشاغرة في مرحلة الفرص المتبقية، والتي لم يتم اختيارها من قبل الطلبة وذلك حق 31 أغسطس 2026م.

وحددت المنصة، آلية الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية، حيث تمنح فرص القبول مباشرة عند استيفاء شروط الجهة ومتطلبات التخصص في الجامعات الأهلية، وكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وذلك وفق المقاعد الشاعرة المتاحة في هذه المرحلة.

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