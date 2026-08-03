الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار شهادة الوفاة إلكترونيًا القبض على 11 إثيوبيا لتهريبهم 220 كجم من القات المخدر بجازان منصة قبول تتيح التقديم على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية التجارة: استدعاء 260 شاحنة مرسيدس من طراز أكتروس شركة القدية للاستثمار تُطلق “مسار اللعب” لتطوير الكفاءات روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية هيئة التراث تسجل 1,173 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار أمانة نجران: تنفيذ 21 ألف جولة رقابية صحية خلال يوليو الماضي تقويم التعليم تتيح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2026 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده
أعلنت منصة قبول، اليوم الاثنين، استمرار التقديم على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدءًا من اليوم وحتى 31 أغسطس 2026.
وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن مرحلة استمرارية الفُرص المتبقية في المنصة تتاح فيها بقية المقاعد غير الشاغرة في مرحلة الفرص المتبقية، والتي لم يتم اختيارها من قبل الطلبة وذلك حق 31 أغسطس 2026م.
وحددت المنصة، آلية الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية، حيث تمنح فرص القبول مباشرة عند استيفاء شروط الجهة ومتطلبات التخصص في الجامعات الأهلية، وكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وذلك وفق المقاعد الشاعرة المتاحة في هذه المرحلة.