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موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا 

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٣ مساءً
موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر أجزاء من منطقة الرياض, غدًا الثلاثاء, بموجة حارة تتراوح معها درجات الحرارة بين (47 و48) درجة مئوية.
وتشمل الحالة العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، والأفلاج، والسليل.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً.

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