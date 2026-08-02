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ميدان الهجن بنجران يُعلن نتائج سباق سنّ “اللقايا فما فوق”

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
ميدان الهجن بنجران يُعلن نتائج سباق سنّ “اللقايا فما فوق”
المواطن - فريق التحرير

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نظّم ميدان الهجن بمنطقة نجران أمس، سباق سنّ “اللقايا فما فوق”، وذلك على ميدان الهجن بنجران.
وجاءت نتائج السباق المكوّن من (8) أشواط، ومسافتها (5) كلم و (4) كلم، على النحو التالي: حققت المركز الأول فئة “حيل وثنايا” في الشوط الأول البكرة ” شواهين” للمالك صالح آل رزق، والشوط الثاني فئة “زمول وثنايا”، حققه القعود “المهندس” للمالك مبارك الخيارين، والشوط الثالث فئة “بكار جذاع”، حققته البكرة “تاريخ” للمالك معيض آل رزق، والشوط الرابع فئة “قعدان جذاع”، حققه القعود “البارز” للمالك محمد آل عامر، والشوط الخامس فئة “بكار لقايا”، حققته البكرة “ريداء” للمالك معيض آل رزق، والشوط السادس فئة “قعدان لقايا”، حققه القعود “مرضي” للمالك مسفر آل رزق، والشوط السابع فئة “بكار لقايا”، حققته البكرة “شواهين” للمالك مهدي آل منجم، والشوط الثامن والأخير فئة “قعدان لقايا”، حققه القعود “مهيض” للمالك محمد الحطاب.

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