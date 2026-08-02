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نزلات البرد والزكام في الصيف الحار.. الأسباب والعلاج

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٣ مساءً
نزلات البرد والزكام في الصيف الحار.. الأسباب والعلاج
المواطن - فريق التحرير

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تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة، ويُعد الانتقال المفاجئ بين البيئات الحرارية المختلفة العامل الأبرز وراء هذه الظاهرة.

نزلات البرد في الصيف

وفي حال انتقال الشخص من حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية إلى أماكن مغلقة شديدة البرودة، يواجه الجسم تغيرًا سريعًا يضعف دفاعات الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، ما يسهّل دخول الفايروسات.

وتؤدي بعض السلوكيات اليومية إلى النتيجة نفسها، مثل تناول المشروبات المثلجة في الطقس الحار، أو السباحة لفترات طويلة في مياه باردة بعد التعرض لحرارة مرتفعة، أو الجلوس مباشرة أمام هواء المكيف القوي؛ وهي عوامل قد تتسبب في انخفاض حرارة الجسم وتراجع قدرة الجهاز التنفسي على مقاومة العدوى.

المكيف بيئة للجراثيم

ورغم أن مكيفات الهواء ليست مصدرًا للفايروسات، فإن إهمال صيانتها قد يحوّلها إلى بيئة لتراكم الغبار ومسببات الحساسية والكائنات الدقيقة، فيما يسهم الهواء الجاف الذي تضخه في جفاف الأغشية المخاطية، ما يزيد قابلية الإصابة بالعدوى التنفسية.

ويشير خبراء الصحة إلى أن التعرض المطوّل لدرجات حرارة مرتفعة قد يرهق القلب والأوعية الدموية، وينعكس سلبًا على كفاءة الجهاز المناعي، الأمر الذي يرفع احتمالية الإصابة بالأمراض والعدوى الفايروسية خلال فصل الصيف.

وينصح الخبراء بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية لزيادة المناعة، وتجنب الانتقال بين درجات حرارة متفاوتة، والصيانة الدورية للتكييف.

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