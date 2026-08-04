نشاط اقتصادي لسوق الأسماك بالشرقية مع بدء موسم صيد الروبيان

مع انطلاق موسم صيد الروبيان لعام 2026، شهدت أسواق الأسماك في محافظة القطيف نشاطًا ملحوظًا، وخاصة سوق السمك المركزي بجزيرة الأسماك مع تزايد في وصول المراكب المحمّلة بشحنات الروبيان، وسط حركة نشطة في المزاد بالجملة، وارتفاع تدريجي في كميات المعروض مع بداية الموسم.

وكان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية قد أعلن انطلاق موسم صيد الروبيان في المياه السعودية بالخليج العربي مع مطلع شهر أغسطس، ويستمر حتى نهاية يناير 2027، ضمن جهود الوزارة لتنظيم واستدامة الموسم، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية المخزون السمكي، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الفرع جاهزية المرافئ، واستكمال التحول الرقمي لخدمات الصيادين، مع تنفيذ خطط رقابية مكثفة على المرافئ والأسواق وسلاسل الإمداد لضمان جودة المنتج وتطبيق الأنظمة على المخالفين، إلى جانب دعم فرص العمل الموسمية في المدن الساحلية.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تعكس وفرة في المعروض، مع توقع ارتفاع كميات المصيد تدريجيًا حتى منتصف الموسم قبل انخفاضها مع نهاية يناير، كما تواصل الوزارة تطوير قطاع المصايد والاستزراع المائي، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي السياق، توقع عدد من بائعي الأسماك ارتفاع الكميات المطروحة خلال الأيام المقبلة مع زيادة عمليات الصيد، مبينين أن الروبيان يتوفر بعدة أنواع وألوان، منها الأبيض والأحمر والسمراء، ولكل نوع خصائصه التي يفضلها المستهلكون، كما أن الأحجام الكبيرة تبدأ بالظهور تدريجيًا اعتبارًا من شهر سبتمبر، وتستمر حتى نهاية يناير.