هجوم سيبراني يستهدف أنظمة المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية

تعرضت أنظمة إمدادات المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية لهجوم سيبراني مماثل للهجمات التي استهدفت ولاية مينيسوتا، فيما أكدت السلطات، أن الأنظمة لا تزال تعمل بأمان ولا توجد مخاطر على الصحة العامة.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن مرافق المياه والصرف الصحي في سبع ولايات أمريكية أبلغت منذ 27 يوليو عن حوادث سيبرانية، أدت في بعض الحالات إلى تعطيل عمليات التشغيل بعد تمكن المهاجمين من الوصول عن بُعد إلى أجهزة متصلة بالإنترنت وتغيير عناوين بروتوكول الإنترنت وكلمات المرور.

من جانبها، حذرت وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني الأمريكية من هجمات تستهدف مرافق المياه والطاقة والخدمات الحكومية.