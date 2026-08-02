هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها.

وأجزاءً من محافظات القرى، والعقيق، وبلجرشي، وبني حسن، والمندق، والمراكز التابعة لها، ومتنزهاتها، سالت على إثره عدد من الأودية والشعاب وإرتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.