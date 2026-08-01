العراق: التأكيد على جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار اختتام بطولة صعود الهضبة في الطائف هيئة تطوير منطقة عسير تشغّل مسرح طلال مداح بأبها بعد استكمال تأهيله المرور: 3 مزايا لـ استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر أفراد وتوكلنا سلمان للإغاثة يوزّع 135 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بحضرموت القبض على مخالف إثيوبي لترويجه الحشيش في جدة وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية أمير الشرقية يقدم التعازي لأبناء الدكتور بكر بن عبدالله بن بكر في وفاة والدهم إخماد حريق في مصفاة جنوب غربي أربيل بالعراق واتساب يختبر ميزة فصل رسائل الشركات الكبرى عن المحادثات الشخصية
أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير تشغيل مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها، بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله، ليستأنف استقبال الفعاليات والعروض الفنية والثقافية ضمن برامج موسم صيف عسير 2026.
ويأتي المشروع ضمن مستهدفات إستراتيجية تطوير منطقة عسير الرامية إلى المحافظة على الأصول الثقافية ذات القيمة التاريخية، وإعادة توظيفها بما يعزز مكانة المنطقة وجهةً ثقافيةً وسياحيةً.
وشملت أعمال التأهيل تطبيق مفهوم التوظيف التكيفي للأصول الثقافية، من خلال المحافظة على الهوية المعمارية والقيمة التاريخية للمسرح، وتطوير التجهيزات الفنية والتقنية، ورفع كفاءة المرافق، واستكمال متطلبات السلامة، بما يواكب متطلبات التشغيل الحديثة.