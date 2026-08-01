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هيئة تطوير منطقة عسير تشغّل مسرح طلال مداح بأبها بعد استكمال تأهيله

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
هيئة تطوير منطقة عسير تشغّل مسرح طلال مداح بأبها بعد استكمال تأهيله
المواطن - واس

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أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير تشغيل مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها، بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله، ليستأنف استقبال الفعاليات والعروض الفنية والثقافية ضمن برامج موسم صيف عسير 2026.

ويأتي المشروع ضمن مستهدفات إستراتيجية تطوير منطقة عسير الرامية إلى المحافظة على الأصول الثقافية ذات القيمة التاريخية، وإعادة توظيفها بما يعزز مكانة المنطقة وجهةً ثقافيةً وسياحيةً.

وشملت أعمال التأهيل تطبيق مفهوم التوظيف التكيفي للأصول الثقافية، من خلال المحافظة على الهوية المعمارية والقيمة التاريخية للمسرح، وتطوير التجهيزات الفنية والتقنية، ورفع كفاءة المرافق، واستكمال متطلبات السلامة، بما يواكب متطلبات التشغيل الحديثة.

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