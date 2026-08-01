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واتساب يختبر ميزة فصل رسائل الشركات الكبرى عن المحادثات الشخصية

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ مساءً
واتساب يختبر ميزة فصل رسائل الشركات الكبرى عن المحادثات الشخصية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة ميتا عن اختبار، ميزة جديدة في تطبيق واتساب تعمل على فصل رسائل الشركات الكبرى عن المحادثات الشخصية، وذلك بنقلها تلقائياً إلى مجلد مخصص يحمل اسم “العروض والتحديثات” (Offers & Updates).

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في سياق تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ خلال مؤتمر نتائج أعمال الشركة للربع الثاني من عام 2026، إذ كشف أن إيرادات قطاع التطبيقات تجاوزت مليار دولار، مدفوعةً إلى حد بعيد بخدمات المراسلة المدفوعة والاشتراكات في واتساب.

ميزة جديدة في واتساب

وأوضح تقرير نشره موقع “تك كرانش” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن الميزة الجديدة جاءت استجابةً لتزايد اعتماد الشركات على واتساب للتواصل مع المستهلكين، مما أفضى إلى اكتظاظ صناديق الوارد بالرسائل وصعوبة العثور على المحادثات الشخصية.

ووفقا للتقرير فإنه عند استلام المستخدم رسالة من شركة كبرى كبنك أو شركة طيران، ينقل واتساب تلك الرسالة تلقائياً إلى مجلد “العروض والتحديثات” بعد مرور عدد محدد من الساعات. وأوضحت ميتا أنها تختبر مدداً زمنية متفاوتة تصل إلى 24 ساعة قبل إتمام عملية النقل.

وستشمل الرسائل المنقولة أكواد الخصومات وتحديثات التوصيل وما شابهها من رسائل تجارية، مما يُبقي قائمة المحادثات الرئيسية أكثر تنظيماً وأقل ازدحاماً.

وأتاحت الشركة للمستخدمين الراغبين في الإبقاء على الرسائل ضمن التسلسل الزمني للمحادثات إمكانية إيقاف هذا الإعداد، غير أنهم لن يتمكنوا من التحكم في توقيت النقل التلقائي.

يذكر أن واتساب بدأ اختبار الميزة مع عدد محدود من الشركاء المستخدمين لـ”واتساب للأعمال”، على أن يوسّع نطاقها تدريجياً بناءً على نتائج الاختبارات. وفي المرحلة الحالية، لا تشمل الميزة الشركات الصغيرة أو الحسابات الفردية، وإن أشار واتساب إلى احتمال توسيع نطاقها مستقبلاً لتطال هذه الفئات أيضاً.

 

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