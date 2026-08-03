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وزير البلديات والإسكان يوقّع مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بالقريات والقرى التابعة لها

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٣ مساءً
وزير البلديات والإسكان يوقّع مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بالقريات والقرى التابعة لها
المواطن - فريق التحرير

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وقّع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بمحافظة القريات والقرى التابعة لها، لمدة خمس سنوات، بقيمة إجمالية بلغت (115,949,985) ريالًا، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز كفاءة أعمال النظافة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار.

من جهته، ثمّن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على متابعتهما ودعمهما المستمر لمشروعات التنمية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس جمال بن عبدالدايم البلوي، أن المشروع يمثل رافدًا مهمًا لمنظومة العمل البلدي في المحافظة، مشيرًا إلى دوره في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، ورفع مستوى النظافة العامة.

وأكد حرص البلدية على المتابعة الحثيثة لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق تطلعات الأهالي ويعزز مستوى رضا المستفيدين في محافظة القريات والقرى التابعة لها.

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