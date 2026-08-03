“البحر الأحمر الدولية” تطلق أول شهادة اعتماد عالمية للمنتجعات الملتزمة بحماية السماء الليلية وزير البلديات والإسكان يوقّع مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بالقريات والقرى التابعة لها الجوازات تدعو المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم داخل المملكة وخارجها أمانة الباحة تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية صحية خلال يوليو 2026 حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مقيم هندي لتهريبه الميثامفيتامين المخدر للمملكة تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك أمانة المدينة المنورة تُطلق دليل تصميم الإنارة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة مصر توجه رسالة بشأن هجوم الطائرة المسيرة في دمياط مصر.. المعهد القومي يكشف سبب زلزال خليج السويس
وقّع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بمحافظة القريات والقرى التابعة لها، لمدة خمس سنوات، بقيمة إجمالية بلغت (115,949,985) ريالًا، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز كفاءة أعمال النظافة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار.
من جهته، ثمّن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على متابعتهما ودعمهما المستمر لمشروعات التنمية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس جمال بن عبدالدايم البلوي، أن المشروع يمثل رافدًا مهمًا لمنظومة العمل البلدي في المحافظة، مشيرًا إلى دوره في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، ورفع مستوى النظافة العامة.
وأكد حرص البلدية على المتابعة الحثيثة لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق تطلعات الأهالي ويعزز مستوى رضا المستفيدين في محافظة القريات والقرى التابعة لها.