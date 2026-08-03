وزير الثقافة يصدر قرارًا بتكليف محمد بن حسن علوان رئيسًا لجامعة الرياض للفنون

أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن حسن علوان رئيسًا لجامعة الرياض للفنون.

وكان الدكتور محمد حسن علوان قد عُيّن رئيسًا تنفيذيًا لهيئة المسرح والفنون الأدائية في نوفمبر 2024، بعد أن تولّى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية من جامعة كارلتون في كندا، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس نظم معلومات الحاسب من جامعة الملك سعود.

وسيتولى الدكتور علوان، قيادة المرحلة المقبلة والإشراف على جاهزيتها الأكاديمية والتشغيلية؛ بما يعزز دورها في تطوير التعليم العالي المتخصص في الفنون والثقافة والصناعات الإبداعية في المملكة، والإشراف على إطلاق البرامج الأكاديمية وتطوير الشراكات التعليمية والقطاعية، بما يسهم في إعداد كوادر سعودية مؤهلة في مختلف المجالات الفنية.

وتستقبل جامعة الرياض للفنون أول دفعة من طلابها في مجموعة من البرامج الأكاديمية المتخصصة، التي تشمل المسرح والفنون الأدائية والموسيقى والأفلام والإدارة الثقافية، حيث يجمع نموذجها التعليمي بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي؛ بهدف تنمية المواهب السعودية وإعداد خريجين يسهمون في دعم القطاع الثقافي والإبداعي المتنامي في المملكة.

وتعد الجامعة إحدى مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز التعليم العالي المتخصص في الفنون والثقافة، وتوسيع فرص الدراسة الأكاديمية في المجالات الإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الكفاءات الوطنية وترسيخ مكانة الثقافة والفنون بوصفها أحد المحركات الرئيسة للتنمية الوطنية.