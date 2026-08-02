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السعودية

وزیر الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ مساءً
وزیر الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.

وأكد سمو الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.

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