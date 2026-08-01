Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة EY Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح شديدة على محافظة شرورة Icon الجيش الكويتي: أضرار مادية بعد استهداف إيران لجزيرة بوبيان ومنشآت حكومية Icon 3500 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية جراء تفشٍّ غير مسبوق Icon انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان Icon المجر تغلق ثاني مفاعل نووي إثر انخفاض منسوب نهر الدانوب Icon قتلى وجرحى جراء عاصفة في شرق ألمانيا Icon نزاهة: التحقيق مع 430 مشتبهاً في قضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ Icon غداً بدء آخر مراحل القبول لخريجي الثانوية عبر منصة قبول Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة EY

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة EY
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خدمات تغير المناخ والاستدامة.

– مساعد مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

– مستشار أول التخطيط المالي والميزانية والتكاليف.

– مساعد أول إدارة المخاطر والاستقلالية.

– مستشار خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.

– مهندس بيانات.

– مُيسِّر برنامج/ أصحاب المصلحة.

– مستشار أول إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.

– مسؤول التقييمات ونمذجة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي
السوق

وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي

السوق
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
السوق

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

السوق
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
السوق

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

السوق
وظائف إدارية شاغرة في شركة علم
السوق

وظائف إدارية شاغرة في شركة علم

السوق
وظائف شاغرة في شركة أكوا باور
السوق

وظائف شاغرة في شركة أكوا باور

السوق
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
السوق

وظائف شاغرة في شركة ساتورب

السوق
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
السوق

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة علم
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة علم

السوق