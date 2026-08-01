وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خدمات تغير المناخ والاستدامة.

– مساعد مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

– مستشار أول التخطيط المالي والميزانية والتكاليف.

– مساعد أول إدارة المخاطر والاستقلالية.

– مستشار خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.

– مهندس بيانات.

– مُيسِّر برنامج/ أصحاب المصلحة.

– مستشار أول إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.

– مسؤول التقييمات ونمذجة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)