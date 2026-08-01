وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة EY تنبيه من أتربة مثارة ورياح شديدة على محافظة شرورة الجيش الكويتي: أضرار مادية بعد استهداف إيران لجزيرة بوبيان ومنشآت حكومية 3500 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية جراء تفشٍّ غير مسبوق انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان المجر تغلق ثاني مفاعل نووي إثر انخفاض منسوب نهر الدانوب قتلى وجرحى جراء عاصفة في شرق ألمانيا نزاهة: التحقيق مع 430 مشتبهاً في قضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ غداً بدء آخر مراحل القبول لخريجي الثانوية عبر منصة قبول الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير خدمات تغير المناخ والاستدامة.
– مساعد مدير إدارة المخاطر المؤسسية.
– مستشار أول التخطيط المالي والميزانية والتكاليف.
– مساعد أول إدارة المخاطر والاستقلالية.
– مستشار خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.
– مهندس بيانات.
– مُيسِّر برنامج/ أصحاب المصلحة.
– مستشار أول إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
– مسؤول التقييمات ونمذجة الأعمال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)