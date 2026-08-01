وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أعمال.
– مهندس دعم فني.
– مدير خط إنتاج قواطع الدائرة.
– أخصائي أول التراخيص.
– مدير التأهيل المسبق/ المرافق.
– مستشار أول تجربة العملاء والتجارة.
– مهندس أول خدمات ما بعد البيع.
– مهندس أول المناقصات.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)