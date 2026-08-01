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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الفنار

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٦ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أعمال.

– مهندس دعم فني.

– مدير خط إنتاج قواطع الدائرة.

– أخصائي أول التراخيص.

– مدير التأهيل المسبق/ المرافق.

– مستشار أول تجربة العملاء والتجارة.

– مهندس أول خدمات ما بعد البيع.

– مهندس أول المناقصات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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