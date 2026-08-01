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وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الاستلام/ مراكز الخدمات اللوجستية.

– مساعد مدير مراكز الخدمات اللوجستية.

– مدير التسويق السكني.

– مدير أول أنظمة اللوجستيات.

– أخصائي تسليم المهام.

– مدير عمليات خدمات التنقل.

– أخصائي أول أنظمة وحلول الأعمال.

– مدرب رياضات مائية.

– مساعد مدير المحاكاة التفاعلية.

– مدير تحليل البيانات وإعداد التقارير.

– مدير أنظمة خدمات التنقل.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدير العمليات المالية.

– أخصائي التدريب.

– مدير التخطيط.

– مدير الفعاليات والرعاية.

– مشرف مركز الغوص.

– مساعد مدير الامتثال.

– محاسب أول.

– أخصائي أول الشؤون التجارية.

– مدير التحليلات والرؤى السكنية.

– مدرب غوص.

– فني صيانة معدات الغوص.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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