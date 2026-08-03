Icon

مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع Icon سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 3300 كرتون تمر في الرقة بسوريا Icon ميسان.. عناقيد العنب تزدهر على سفوح الجبال Icon المتاجر المحلية تستحوذ على 95.3% من مشتريات التسوق في السعودية Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع Icon “نسك مرحبًا” تستقبل ضيوف الرحمن عبر أكثر من 25 منفذًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا Icon ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا Icon الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب 55 كيلو حشيش  Icon  فهد بن سلطان يواسي الشيخ عايد ابن غنيم في وفاة شقيقه Icon جامعة أم القرى تُجيز دكتوراه حول تطوير الجدارات القيادية لتحقيق الميزة التنافسية بإدارات التعليم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ مساءً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات.
كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقد أكد فخامة الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، كما رحب فخامته بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، متمنيًا له كل التوفيق لتحقيق أهدافه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري...

أخبار رئيسية
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا
السعودية

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان...

أخبار رئيسية
ولي العهد لـ الرئيس الأمريكي: يجب تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة
أخبار رئيسية

ولي العهد لـ الرئيس الأمريكي: يجب تغليب...

أخبار رئيسية