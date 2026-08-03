ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقد أكد فخامة الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، كما رحب فخامته بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، متمنيًا له كل التوفيق لتحقيق أهدافه.