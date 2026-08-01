3500 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية جراء تفشٍّ غير مسبوق

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 3500 إصابة بفيروس إيبولا خلال بضعة أشهر متجاوزة بذلك حصيلة أسوأ موجة وباء شهدتها البلاد بين عامي 2018 و2020، بحسب بيانات نشرتها السلطات أمس.

وحصد التفشي الأشد فتكًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أرواح نحو 2300 شخص من أصل 3500 مصاب بين عامَي 2018 و2020.

وأُعلنت الموجة السابعة عشرة من انتشار الفيروس في الكونغو الديمقراطية في 15 مايو، وتشهد تفشيًا بوتيرة غير مسبوقة، مع تسجيل البلاد في شهرين ونصف فقط 3532 إصابة في 5 مقاطعات بينها 1556 حالة وفاة.