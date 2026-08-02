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46 قتيلاً ومفقودًا في حريق بعبّارة في إندونيسيا

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٦ مساءً
46 قتيلاً ومفقودًا في حريق بعبّارة في إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

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لقي خمسة أشخاص مصرعهم وفُقد 41 شخصًا، بعد اندلاع حريق في عبّارة كانت تقل 271 شخصًا أثناء إبحارها اليوم.
وأوضحت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ (باسارناس) أن القبطان أبلغ عن حريق أثناء إبحار السفينة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة

في إندونيسيا وتقع في جاوة الشرقية، متجهة إلى ماكاسار في سولاويسي الجنوبية.

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