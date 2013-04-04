اسأل حساب المواطن

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96 مشاراكات

  1. سلطان الدوسري

    متي صرف حساب مواطن

    ‎رد

  2. Nawal

    هل يتم تسجيل للمواطنين الي مسجلين في التاهيل. هل تقبلونهم وكيف التسجيل الرجاء الرد لو سمحتو

    ‎رد

  3. محمد 1

    طلقت زوجتي و الان ابني في حضانتي .. هل استطيع التسجيل لي و لابني

    ‎رد

  4. ماجده

    متى يتم صرف الدفعه الاولى من حساب مواطن

    ‎رد

    1. سميرالزايدي

      متى يتم صرف الدفع الأولى من حساب المواطن

      ‎رد

  5. أحمد الشهري

    الأجارات التي تعود عليه من عقار (بيت) مرهون للصندوق العقاري هل تسجل تللك الأجارات ضمن الدخل

    ‎رد

  6. ابو بدر

    كيف اظيف العوايد السنوية

    ‎رد

  7. سالم الشمري

    انا موظف بشركة حرسات أمنية وجيت ابي اضيف الزوجة لا يمكن مضيفه التابعة ممكن الرد

    ‎رد

  8. غير معروف

    هل اضيف الزوجه الاجنبيه في التسجيل وهل تنال الدعم

    ‎رد

  9. عدنان

    انا استلم من الضمان والرعاية الاجتماعية هل يشملني حساب المواطن

    ‎رد

  10. حمود سعيد علي

    هل كل مواطن تم ايقاف خدماته من مؤسسة النقد اوالقضاء وذلك بسبب مطالبات ماليةهل يمكن الاستفادة من الدعم الحكومي( حساب المواطن) اذا كان الجواب نعم كيف والحسابات البنكية موقفه .امل الايضاح

    ‎رد

    1. ابوخالد

      يعني انت تسال ولا احد يجواب وكثير زيك ولا احد يجاوب

      ‎رد

    2. محمود الحربي

      انا مرافق مع زوجتي المبتعثة وتم تأجيل البعثة ٦ شهورر وحساباتي متوقفه بسبب قروض ماليه وعندي اجازه من عملي لمدة ٣سنواات بدون راتب كيف اسجل في البرنامج

      ‎رد

  11. تركي الاحمري

    انا عسكري وهل استفيد من حساب المواطن تكفووون ردولي خبر

    ‎رد

    1. فهد الاحمري

      شعب طماع احمدوا ربكم ع النعمه اللي انتوا فيها عندكم خير جات راحت الرزق ع الله

      ‎رد

  12. ام ريان

    انا سجلت في حساب مواطن و زوجي يشتغل في أُبر ، ولم اكتب انه يشتغل في أُبر هل يؤثر هذا على اهليتي في حساب مواطن

    ‎رد

  13. الاسم محمد العنزي

    راتبي 2700 ريال موضف في القطاع الخاص كم ينزلي من حساب المواطن ولايوجد لدي اي دخل ثاني

    ‎رد

  14. الاسم محمد العنزي

    متى يتم صرف اول راتب حساب المواطن

    ‎رد

    1. خالد بشير

      متي يتم صرف اول راتب من حساب المواطن

      ‎رد

  15. الاسم محمد العنزي

    الاسم محمد العنزي متى صرف اول راتب حساب المواطن

    ‎رد

  16. عادل الشهراني

    يقولو عندي سجل مقاولات علماً اني قد نسيته ولا يوجد لدي عمال ووجوده من البدايه كان لمساعدة ابي وتعسكرت بعدها وتوقعت انهم الغوه والحين طالعلي علماً انه موقفه خدماتي وبلا عمل وابنائي ثنين مرظانين ودخلي صفر ريال وصفر هللات

    ‎رد

  17. غير معروف

    ولدي مسجل في التاهيل كيف اسجله في حساب الموطن

    ‎رد

  18. الخثعمي

    سجلت في حساب المواطن ولم تردني رسالة تم استلام طلبك بنجاح سيتم الرد عليك بعدعملية التحقق من الطلب ! هل هناك مشكله ؟

    ‎رد

    1. ابوعبدالله

      انا موضف حكومي وزوجتي موضفه حكوميه…وضيفتي لم تجمعني باهلي في سكن بل انا مستاجر في منطقه اخرى هل اسجل غير ذلك ام مستاجر…

      ‎رد

  19. العبدالعزيز

    سؤالي هل يحق لمواطن التسجيل وعليه تعثر ب سمه
    وحساباته البنكية مجمدة؟

    ‎رد

  20. S/A

    انا طالبه مخطوبه
    واول ما اعلن عن حساب المواطن
    قمت بالتسجيل فيه ولم اكمل بياناتي
    وزوجي الان يريد تسجيلي في حساب المواطن الخاص به
    ولا يتم التسجيل
    سؤالي هنا: هل لتسجيلي علاقه بالموضوع؟
    ولو الاجابه نعم ، ماذا افعل حتى الغي تسجيلي ؟

    ‎رد

  21. ابو نواف

    هل يتم. تسجيل المكافأة الجامعية ضمن دخل التابعين

    ‎رد

  22. فهد انا سجلت في حساب مواطن وساكن مع الوالد وبعد سجلت من التابعين هل يحق لي بدل النقدي

    انا اعزب وسجلت في حساب المواطن وساكن مع الوالد واضفت اسمي من التابعين هل يحق لي بدل النقدي

    ‎رد

  23. هناء

    انامتزوجه من اجنبي وساكنه بشقه في عمارة اخوانه ايش اختار بيت ملك ولاايجار ولاغيردالك

    ‎رد

  24. علي الشهري

    لماذا لم نجد بعض الاحياء عند طلب المدينة مثل ندينه الدمام نجد ان حي النور وحي الفيحاء غير مدرجه ضمن الأحياء التابعة للدمام

    ‎رد

    1. غير معروف

      هل البريد الكتروني ورقم المنزل ضروري

      ‎رد

  25. حاتم

    سجلت في حساب المواطن ولم اضف زوجتي وبعدها باسبوع حاولت اضافتها ولم استطع لانه لايكون هناك ايقونة اضافة التابعين ولم اجدها ولايوجد خيار لذلك ! كيف اضيفها

    ‎رد

  26. مطر الجحدلي

    كم هو الدعم من حساب المواطن لذوي الدخل المنخفض

    ‎رد

  27. زائر

    هل التسجيل في حساب المواطن اخياري أم لا أو حسب رغبة المواطن في التسجيل أم لا وهل يترتب عليه شيء في ذلك .

    ‎رد

  28. غير معروف

    ابو ياسين
    زوجتي مسجله في نظام التأمينات ولا نعلم أي شيء عن هذا التسجيل واعتقادي انه سعوده وهميه ولا تصرف لها أي راتب اصلاً فماذ اسجل في خانات دخل المضافين مع العلم انها لا يصرف لها اي راتب من قبل او الحين .

    ‎رد

  29. abdalaziz

    لدي بيت بالديره شعبي بدون صك وعليه عدادين كهرباء وحاليا انا مستاجر شقه بمدينة جده هل فصح عن البيت وعدادته ام الشقه التي مستاجرها حاليا

    ‎رد

  30. عبدالله الكريزي

    متى يصرف حساب المواطن للمستفيدين

    ‎رد

  31. همس

    هل من الضروري الي في الضمان يحدثون حق حساب المواطن

    ‎رد

  32. شوشو

    راتبي مثلا 11 ألف وينزل لي في الصرافة 7 الاف ريال وعليها
    1500 قرض زواج 1500 قرض راجحي 800 تقاعد
    السؤال هل اضع الراتب 11 الف كاملا
    أو 7الاف حسب ما ينزل لي في الصرافة

    ‎رد

    1. حسين

      هل يتم تسجيل الراتب كاملا ام الذي ينزل في الصراف ارجو اﻻفادة وشكرا

      ‎رد

    2. غير معروف

      هل اكتب الراتب كاملا ام الذي ينزل في الصرافه

      ‎رد

    3. ليلى دغريري

      اولا المراءة المستقلة الموظفة وليست متزوجة وتسكن مع اخوانها من ابيها هل يعتبر سكن مستقل او مع اسرة

      ثانيا اذا كان الرات 10 الف وتذهب 4000 اقساط للبنك هل نكتب الراتب الكلي او المتبقي بعد الاقساط

      عند تسجيل بيانات الدخل يرفظ حفظ البيانات ويطلب مصدر الدخل حكومي او عسكري مع العلم هناك خيارين فقط خيار يشمل الدخل الحكومي والعسكري معا وخيار يشمل الجهة الخاص فماهو الحل

      ‎رد

  33. مازن

    انا موظف واسكن مع الوالد في نفس العمارة هل يشملني الدعم . علما ان العمارة باسم الوالد وجميع الفواتير باسمه

    ‎رد

  34. سميره

    انا سعوديه متزوجه من اجنى لا يعمل في المملكة ولى ابنة منه هل يجوز لي التسجيل في حساب المواطن وهي متقاعدة

    ‎رد

  35. نوال ابوعلة الظبية جازان

    الله يسدد خطاكم ويحفظ ملكنا ابوفهد

    ‎رد

  36. noor

    انا متزوجه وطالبه لا تصرف لي مكافئه هل سوف يصرف بي حساب مواطن ام لا جزاكم الله خير..

    ‎رد

  37. شوق

    لازم أبوي يسجل فيه ولا بس انا ينفع أسجل

    ‎رد

  38. UNKNOWN

    الوالدة سجلت لوحدها بحساب خاص , علماً بانها متزوجة وساكنه بنفس سكن الوالد ؟

    ‎رد

  39. محمد سعيد القحطني

    الله يحفظ ملكنا خادم الحرمين الشريفين امين

    ‎رد

  40. عبدالرحمن

    الأبناء المستقلين :هل يسجلون كتابعين لرب الأسرة أم أنهم يسجلون مستقلين مع العلم أنهم غير متزوجين ويسكنون مع والدهم؟

    ‎رد

  41. ابو حسام

    زوجتي تستلم من التاهيل الشامل ٢٠٠٠ كل ٦شهور كيف أضيفها

    ‎رد

  42. دحوم

    هل يحق للزوجة التقديم لوحدها اوتضاف مع زوجها

    ‎رد

  43. عبدالله محمد

    انا موظف واسكن مع اهلي واهلي في الضمان كيف يتم احتسابي في حساب المواطن

    ‎رد

  44. محمد الزهراني

    كم الاعانه متزوج وعندي طفله وعايش ايجار ودخلي 3700؟

    ‎رد

  45. عبدالرحمن

    ماذيعني متكتمل بدون مرافقات

    ‎رد

  46. بدر

    اذا كان عندي عمارة مازات في حالة البناء هل تسجل في حساب المواطن

    ‎رد

  47. ادهم العماري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتاريخ صرف المستحقات بحساب المواطن اتمنى تفيدونا بالمعلومات ودمتم سالمين

    ‎رد

  48. غير معروف

    لديه تقاعد عسكري 6500 زايد راتب شهري 3000هل يشملني الدعم

    ‎رد

  49. ام غلا

    كيف الضيف التابعين ماعندي كلمه الضفه في التابعين والحل

    ‎رد

    1. ام عبدالله

      الزوجة الثانيه وعندها أولاد رواتب تقاعد 8000 والزوج لا يصرف عليهم ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

      ‎رد

    2. طلال

      لدي ايقاف خدمات كيف الاستفاده من برنامج حساب للمواطن

      ‎رد

  50. يحي مجممي

    انا متقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي اوراتبي التقاعدي

    ‎رد

    1. بن دعجم

      انا متقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي اوراتبي التقاعدي

      ‎رد

  51. خالد كالو

    كيف يتم اضافه الزوجه الاجنبيه من ضمن التابعين

    ‎رد

  52. عبدالله المجنوني

    آسكن في عمارة مرهونة لصندوق التنمية العقاري
    هل اسجل سكن ملك ام ايجار
    وابني يسكن بشقة مستقلة معي ماذا يكتب

    ‎رد

  53. سعيد القحطاني الخرج

    الولادة المنزلية يحق لها التسجيل في حساب المواطن ام لا

    ‎رد

    1. ام ناااااصر

      هل يحق للمرأه التي زوجها موظف ف بنك وهي ليس لها دخل التسجيل في حساب المواطن

      ‎رد

  54. عبدالهادي

    الى الان لم يتم اضافة تعديل او الغاء الحساب لوجود خطأ بالتسجيل مع العلم تم اضافة طلب ولم يتم الحل من قبلكم

    ‎رد

  55. الحلا كله

    لو سمحتم هل الزوجه التي تستلم تقاعد ابنها المتوفى لها الحق في التسجيل في حساب المواطن وهي متزوجه

    ‎رد

  56. غيثه الزهراني

    هل المطلقة اللي ما عندها أبناء ومضافه في الضمان ، تدخل في حساب المواطن او لا

    ‎رد

  57. غير معروف

    هل المطلقه التي ليس لديها أبناء يشملها حساب المواطن مع العلم انها مسجله في الضمان الاجتماعي

    ‎رد

  58. نايف الجحدلي

    بيتي باسم البنك كيفية اختيار الخانة

    ‎رد

    1. عبدالرحمن

      بيتي باسم البنك كيفية اختيار الخانة

      ‎رد

  59. خالد

    انا متقاعد بعد شهرين اسجل راتبي الحالي او راتب التقاعد

    ‎رد

  60. خالد

    انا اتقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي او راتب التقاعد من عنده جواب يجاوب والله يجزاه خير

    ‎رد

  61. غير معروف

    كيف نحط اجمالي نسبة التمليك ؟

    ‎رد

  62. علي بعيطي

    لدي ابن معاق عقليا عمره 22 سنه ويستلم 1160 من التأهيل الشامل هل تضاف مكافأته على دخلي ام لا حفظكم الله

    ‎رد

  63. غير معروف

    لدي ابن معاق ذهنيا عمره 22 سنه ويستلم 1160 من التأهيل الشامل هل تضاف مكافأته على دخلي ام لا حفظكم الله

    ‎رد

  64. فهد الدعجاني

    لدي عمارة باسمي وقد بعتهاوعندالافراغ رفض صندوق التنمية الا بعد ثلاث سنوات وصاحبها يسكن بها هل اسجلها في حساب المواطن باسمه اوباسمي مع العلم انهاليست ملكي وشكرا

    ‎رد

  65. غير معروف

    لدي عمارة باسمي وقد بعتهاوعندالافراغ رفض صندوق التنمية الا بعد ثلاث سنوات وصاحبها يسكن بها هل اسجلها في حساب المواطن باسمه اوباسمي مع العلم انهاليست ملكي وشكرا

    ‎رد

  66. داايم سعوودي

    انا موظف وأعزب وراتبي 4000 الاف .. ساكن أنا والوالدة في بيت شعبي ورثناه من الوالد الله يرحمه في منطقة مافيها صكوك .. عندها ضمان فقط .. خايف أطلع صك اعاله انا ويسقطوها هي من حساب المواطن والضمان .. وش الحل

    ‎رد

  67. موطن

    مفضول من الجيش يستحق دعم والخدمات مقفله

    ‎رد

  68. محمد يحي ياقوت سرور

    متى يصرف حساب المواطن

    ‎رد

  69. ابناء المتقاعدين المتوفين هل يشملهم

    تعليق

    ‎رد

    1. محمد العتيبي

      سلام عليكم انا سجلت في حساب المواطن مع اني اعيش مع الاهل ولست في بيت مستقل هل يمكن ان احذف الحساب ولا لا
      اللي عنده اجابه يتواصل معي

      ‎رد

      1. ابو عابد

        انا نفس الشغله هل لقيت حل ؟

        ‎رد

  70. تركي العتيبي.

    ابني طالب مبتعث للدراسة ع حساب شركة سابك للخارج هل تدخل مكافئته من ضمن دخل الاسرةوشكرا.

    ‎رد

    1. عبدالله عسيري

      انا متزوج اجنبيه غيرمضافه معي في كرت عايله هي واولادي الثلاثه لانه لنا معامله قيد الاجراء سجلت وحدي هل يشملني حساب المواطن علما ان راتبي ٤٧٠٠ وعلي مديونيه لاحد البنوك لم اسددها لعجزي

      ‎رد

  71. غير معروف

    عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكله

    ‎رد

  72. خلود الحربي

    هل استطيع ان اعدل البيانات بعد تقديم الطلب ؟؟

    ‎رد

  73. حسين المطيري

    عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكله

    ‎رد

  74. محمد المطيري

    ادخلت رقم جوال خطأ في صفحة التسجيل ولا يمكنني اتمام التسجيل

    اريد معرفة كيفية تغيير رقم الجوال من غير الدخول افيدوني وانا مستفيد من الضمان الاجتماعي

    ‎رد

    1. محسن

      البدل حساب مواطن ياتي مع معاش الضمان

      ‎رد

      1. طلال

        من لديه ايقاف خدمات وجميع الحسابات البنكيه موقفه من محكمة التنفيذ ومواسسة النقد كيف استطيع الاستفاده من حساب المواطن لعدم وجود حساب بنكي نشط

        ‎رد

        1. صالح الغامدي

          لدي سجل تجاري مؤوسسه مقاولات عامه .. واعمل حاليا على اغلاقه .. هل اقوم بالافصاح وتسجيله .. ام لا

      2. عدنان

        انا استلم من الضمان والرعاية الاجتماعية هل يشملني حساب المواطن

        ‎رد

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