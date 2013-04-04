اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 96 مشاراكات سلطان الدوسري 2017/02/28 at 6:09 مساءً متي صرف حساب مواطن تغريد رد Nawal 2017/02/28 at 4:52 مساءً هل يتم تسجيل للمواطنين الي مسجلين في التاهيل. هل تقبلونهم وكيف التسجيل الرجاء الرد لو سمحتو تغريد رد محمد 1 2017/02/26 at 9:58 صباحًا طلقت زوجتي و الان ابني في حضانتي .. هل استطيع التسجيل لي و لابني تغريد رد ماجده 2017/02/26 at 12:01 صباحًا متى يتم صرف الدفعه الاولى من حساب مواطن تغريد رد سميرالزايدي 2017/02/28 at 9:35 صباحًا متى يتم صرف الدفع الأولى من حساب المواطن تغريد رد أحمد الشهري 2017/02/25 at 11:34 مساءً الأجارات التي تعود عليه من عقار (بيت) مرهون للصندوق العقاري هل تسجل تللك الأجارات ضمن الدخل تغريد رد ابو بدر 2017/02/25 at 1:29 مساءً كيف اظيف العوايد السنوية تغريد رد سالم الشمري 2017/02/25 at 12:41 مساءً انا موظف بشركة حرسات أمنية وجيت ابي اضيف الزوجة لا يمكن مضيفه التابعة ممكن الرد تغريد رد غير معروف 2017/02/25 at 11:15 صباحًا هل اضيف الزوجه الاجنبيه في التسجيل وهل تنال الدعم تغريد رد عدنان 2017/02/25 at 2:58 صباحًا انا استلم من الضمان والرعاية الاجتماعية هل يشملني حساب المواطن تغريد رد حمود سعيد علي 2017/02/24 at 3:53 مساءً هل كل مواطن تم ايقاف خدماته من مؤسسة النقد اوالقضاء وذلك بسبب مطالبات ماليةهل يمكن الاستفادة من الدعم الحكومي( حساب المواطن) اذا كان الجواب نعم كيف والحسابات البنكية موقفه .امل الايضاح تغريد رد ابوخالد 2017/02/24 at 10:41 مساءً يعني انت تسال ولا احد يجواب وكثير زيك ولا احد يجاوب تغريد رد محمود الحربي 2017/02/25 at 12:52 صباحًا انا مرافق مع زوجتي المبتعثة وتم تأجيل البعثة ٦ شهورر وحساباتي متوقفه بسبب قروض ماليه وعندي اجازه من عملي لمدة ٣سنواات بدون راتب كيف اسجل في البرنامج تغريد رد تركي الاحمري 2017/02/23 at 10:35 صباحًا انا عسكري وهل استفيد من حساب المواطن تكفووون ردولي خبر تغريد رد فهد الاحمري 2017/02/25 at 12:48 صباحًا شعب طماع احمدوا ربكم ع النعمه اللي انتوا فيها عندكم خير جات راحت الرزق ع الله تغريد رد ام ريان 2017/02/23 at 3:09 صباحًا انا سجلت في حساب مواطن و زوجي يشتغل في أُبر ، ولم اكتب انه يشتغل في أُبر هل يؤثر هذا على اهليتي في حساب مواطن تغريد رد الاسم محمد العنزي 2017/02/22 at 4:26 مساءً راتبي 2700 ريال موضف في القطاع الخاص كم ينزلي من حساب المواطن ولايوجد لدي اي دخل ثاني تغريد رد الاسم محمد العنزي 2017/02/22 at 4:23 مساءً متى يتم صرف اول راتب حساب المواطن تغريد رد خالد بشير 2017/02/26 at 1:58 مساءً متي يتم صرف اول راتب من حساب المواطن تغريد رد الاسم محمد العنزي 2017/02/22 at 4:21 مساءً الاسم محمد العنزي متى صرف اول راتب حساب المواطن تغريد رد عادل الشهراني 2017/02/22 at 12:22 مساءً يقولو عندي سجل مقاولات علماً اني قد نسيته ولا يوجد لدي عمال ووجوده من البدايه كان لمساعدة ابي وتعسكرت بعدها وتوقعت انهم الغوه والحين طالعلي علماً انه موقفه خدماتي وبلا عمل وابنائي ثنين مرظانين ودخلي صفر ريال وصفر هللات تغريد رد غير معروف 2017/02/22 at 12:10 مساءً ولدي مسجل في التاهيل كيف اسجله في حساب الموطن تغريد رد الخثعمي 2017/02/22 at 11:59 صباحًا سجلت في حساب المواطن ولم تردني رسالة تم استلام طلبك بنجاح سيتم الرد عليك بعدعملية التحقق من الطلب ! هل هناك مشكله ؟ تغريد رد ابوعبدالله 2017/02/27 at 9:12 مساءً انا موضف حكومي وزوجتي موضفه حكوميه…وضيفتي لم تجمعني باهلي في سكن بل انا مستاجر في منطقه اخرى هل اسجل غير ذلك ام مستاجر… تغريد رد العبدالعزيز 2017/02/21 at 11:31 مساءً سؤالي هل يحق لمواطن التسجيل وعليه تعثر ب سمه وحساباته البنكية مجمدة؟ تغريد رد S/A 2017/02/21 at 11:08 مساءً انا طالبه مخطوبه واول ما اعلن عن حساب المواطن قمت بالتسجيل فيه ولم اكمل بياناتي وزوجي الان يريد تسجيلي في حساب المواطن الخاص به ولا يتم التسجيل سؤالي هنا: هل لتسجيلي علاقه بالموضوع؟ ولو الاجابه نعم ، ماذا افعل حتى الغي تسجيلي ؟ تغريد رد ابو نواف 2017/02/21 at 7:40 مساءً هل يتم. تسجيل المكافأة الجامعية ضمن دخل التابعين تغريد رد فهد انا سجلت في حساب مواطن وساكن مع الوالد وبعد سجلت من التابعين هل يحق لي بدل النقدي 2017/02/21 at 10:04 صباحًا انا اعزب وسجلت في حساب المواطن وساكن مع الوالد واضفت اسمي من التابعين هل يحق لي بدل النقدي تغريد رد هناء 2017/02/21 at 1:55 صباحًا انامتزوجه من اجنبي وساكنه بشقه في عمارة اخوانه ايش اختار بيت ملك ولاايجار ولاغيردالك تغريد رد علي الشهري 2017/02/20 at 5:17 مساءً لماذا لم نجد بعض الاحياء عند طلب المدينة مثل ندينه الدمام نجد ان حي النور وحي الفيحاء غير مدرجه ضمن الأحياء التابعة للدمام تغريد رد غير معروف 2017/02/26 at 2:20 صباحًا هل البريد الكتروني ورقم المنزل ضروري تغريد رد حاتم 2017/02/20 at 4:16 مساءً سجلت في حساب المواطن ولم اضف زوجتي وبعدها باسبوع حاولت اضافتها ولم استطع لانه لايكون هناك ايقونة اضافة التابعين ولم اجدها ولايوجد خيار لذلك ! كيف اضيفها تغريد رد مطر الجحدلي 2017/02/20 at 3:09 مساءً كم هو الدعم من حساب المواطن لذوي الدخل المنخفض تغريد رد زائر 2017/02/20 at 10:14 صباحًا هل التسجيل في حساب المواطن اخياري أم لا أو حسب رغبة المواطن في التسجيل أم لا وهل يترتب عليه شيء في ذلك . تغريد رد غير معروف 2017/02/20 at 8:18 صباحًا ابو ياسين زوجتي مسجله في نظام التأمينات ولا نعلم أي شيء عن هذا التسجيل واعتقادي انه سعوده وهميه ولا تصرف لها أي راتب اصلاً فماذ اسجل في خانات دخل المضافين مع العلم انها لا يصرف لها اي راتب من قبل او الحين . تغريد رد abdalaziz 2017/02/19 at 6:50 مساءً لدي بيت بالديره شعبي بدون صك وعليه عدادين كهرباء وحاليا انا مستاجر شقه بمدينة جده هل فصح عن البيت وعدادته ام الشقه التي مستاجرها حاليا تغريد رد عبدالله الكريزي 2017/02/19 at 10:36 صباحًا متى يصرف حساب المواطن للمستفيدين تغريد رد همس 2017/02/19 at 10:13 صباحًا هل من الضروري الي في الضمان يحدثون حق حساب المواطن تغريد رد شوشو 2017/02/18 at 7:40 مساءً راتبي مثلا 11 ألف وينزل لي في الصرافة 7 الاف ريال وعليها 1500 قرض زواج 1500 قرض راجحي 800 تقاعد السؤال هل اضع الراتب 11 الف كاملا أو 7الاف حسب ما ينزل لي في الصرافة تغريد رد حسين 2017/02/19 at 7:32 مساءً هل يتم تسجيل الراتب كاملا ام الذي ينزل في الصراف ارجو اﻻفادة وشكرا تغريد رد غير معروف 2017/02/20 at 7:33 صباحًا هل اكتب الراتب كاملا ام الذي ينزل في الصرافه تغريد رد ليلى دغريري 2017/02/21 at 2:15 صباحًا اولا المراءة المستقلة الموظفة وليست متزوجة وتسكن مع اخوانها من ابيها هل يعتبر سكن مستقل او مع اسرة ثانيا اذا كان الرات 10 الف وتذهب 4000 اقساط للبنك هل نكتب الراتب الكلي او المتبقي بعد الاقساط عند تسجيل بيانات الدخل يرفظ حفظ البيانات ويطلب مصدر الدخل حكومي او عسكري مع العلم هناك خيارين فقط خيار يشمل الدخل الحكومي والعسكري معا وخيار يشمل الجهة الخاص فماهو الحل تغريد رد مازن 2017/02/18 at 7:35 مساءً انا موظف واسكن مع الوالد في نفس العمارة هل يشملني الدعم . علما ان العمارة باسم الوالد وجميع الفواتير باسمه تغريد رد سميره 2017/02/18 at 5:45 مساءً انا سعوديه متزوجه من اجنى لا يعمل في المملكة ولى ابنة منه هل يجوز لي التسجيل في حساب المواطن وهي متقاعدة تغريد رد نوال ابوعلة الظبية جازان 2017/02/18 at 5:39 مساءً الله يسدد خطاكم ويحفظ ملكنا ابوفهد تغريد رد noor 2017/02/18 at 4:57 مساءً انا متزوجه وطالبه لا تصرف لي مكافئه هل سوف يصرف بي حساب مواطن ام لا جزاكم الله خير.. تغريد رد شوق 2017/02/18 at 4:52 مساءً لازم أبوي يسجل فيه ولا بس انا ينفع أسجل تغريد رد UNKNOWN 2017/02/18 at 3:44 مساءً الوالدة سجلت لوحدها بحساب خاص , علماً بانها متزوجة وساكنه بنفس سكن الوالد ؟ تغريد رد محمد سعيد القحطني 2017/02/18 at 3:30 مساءً الله يحفظ ملكنا خادم الحرمين الشريفين امين تغريد رد عبدالرحمن 2017/02/18 at 3:19 مساءً الأبناء المستقلين :هل يسجلون كتابعين لرب الأسرة أم أنهم يسجلون مستقلين مع العلم أنهم غير متزوجين ويسكنون مع والدهم؟ تغريد رد ابو حسام 2017/02/18 at 5:58 صباحًا زوجتي تستلم من التاهيل الشامل ٢٠٠٠ كل ٦شهور كيف أضيفها تغريد رد دحوم 2017/02/18 at 2:55 صباحًا هل يحق للزوجة التقديم لوحدها اوتضاف مع زوجها تغريد رد عبدالله محمد 2017/02/18 at 12:42 صباحًا انا موظف واسكن مع اهلي واهلي في الضمان كيف يتم احتسابي في حساب المواطن تغريد رد محمد الزهراني 2017/02/17 at 8:39 مساءً كم الاعانه متزوج وعندي طفله وعايش ايجار ودخلي 3700؟ تغريد رد عبدالرحمن 2017/02/17 at 4:24 مساءً ماذيعني متكتمل بدون مرافقات تغريد رد بدر 2017/02/17 at 2:42 مساءً اذا كان عندي عمارة مازات في حالة البناء هل تسجل في حساب المواطن تغريد رد ادهم العماري 2017/02/17 at 5:30 صباحًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتاريخ صرف المستحقات بحساب المواطن اتمنى تفيدونا بالمعلومات ودمتم سالمين تغريد رد غير معروف 2017/02/17 at 4:34 صباحًا لديه تقاعد عسكري 6500 زايد راتب شهري 3000هل يشملني الدعم تغريد رد ام غلا 2017/02/17 at 2:15 صباحًا كيف الضيف التابعين ماعندي كلمه الضفه في التابعين والحل تغريد رد ام عبدالله 2017/02/17 at 10:27 مساءً الزوجة الثانيه وعندها أولاد رواتب تقاعد 8000 والزوج لا يصرف عليهم ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ تغريد رد طلال 2017/02/18 at 4:26 صباحًا لدي ايقاف خدمات كيف الاستفاده من برنامج حساب للمواطن تغريد رد يحي مجممي 2017/02/17 at 1:37 صباحًا انا متقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي اوراتبي التقاعدي تغريد رد بن دعجم 2017/02/18 at 12:26 مساءً انا متقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي اوراتبي التقاعدي تغريد رد خالد كالو 2017/02/16 at 10:05 مساءً كيف يتم اضافه الزوجه الاجنبيه من ضمن التابعين تغريد رد عبدالله المجنوني 2017/02/16 at 8:50 مساءً آسكن في عمارة مرهونة لصندوق التنمية العقاري هل اسجل سكن ملك ام ايجار وابني يسكن بشقة مستقلة معي ماذا يكتب تغريد رد سعيد القحطاني الخرج 2017/02/16 at 8:10 مساءً الولادة المنزلية يحق لها التسجيل في حساب المواطن ام لا تغريد رد ام ناااااصر 2017/02/18 at 2:27 مساءً هل يحق للمرأه التي زوجها موظف ف بنك وهي ليس لها دخل التسجيل في حساب المواطن تغريد رد عبدالهادي 2017/02/16 at 7:36 مساءً الى الان لم يتم اضافة تعديل او الغاء الحساب لوجود خطأ بالتسجيل مع العلم تم اضافة طلب ولم يتم الحل من قبلكم تغريد رد الحلا كله 2017/02/16 at 6:29 مساءً لو سمحتم هل الزوجه التي تستلم تقاعد ابنها المتوفى لها الحق في التسجيل في حساب المواطن وهي متزوجه تغريد رد غيثه الزهراني 2017/02/16 at 6:07 مساءً هل المطلقة اللي ما عندها أبناء ومضافه في الضمان ، تدخل في حساب المواطن او لا تغريد رد غير معروف 2017/02/16 at 6:04 مساءً هل المطلقه التي ليس لديها أبناء يشملها حساب المواطن مع العلم انها مسجله في الضمان الاجتماعي تغريد رد نايف الجحدلي 2017/02/16 at 3:55 مساءً بيتي باسم البنك كيفية اختيار الخانة تغريد رد عبدالرحمن 2017/02/17 at 7:47 صباحًا بيتي باسم البنك كيفية اختيار الخانة تغريد رد خالد 2017/02/16 at 2:15 مساءً انا متقاعد بعد شهرين اسجل راتبي الحالي او راتب التقاعد تغريد رد خالد 2017/02/16 at 2:12 مساءً انا اتقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي او راتب التقاعد من عنده جواب يجاوب والله يجزاه خير تغريد رد غير معروف 2017/02/16 at 1:56 مساءً كيف نحط اجمالي نسبة التمليك ؟ تغريد رد علي بعيطي 2017/02/16 at 1:52 مساءً لدي ابن معاق عقليا عمره 22 سنه ويستلم 1160 من التأهيل الشامل هل تضاف مكافأته على دخلي ام لا حفظكم الله تغريد رد غير معروف 2017/02/16 at 1:43 مساءً لدي ابن معاق ذهنيا عمره 22 سنه ويستلم 1160 من التأهيل الشامل هل تضاف مكافأته على دخلي ام لا حفظكم الله تغريد رد فهد الدعجاني 2017/02/16 at 8:28 صباحًا لدي عمارة باسمي وقد بعتهاوعندالافراغ رفض صندوق التنمية الا بعد ثلاث سنوات وصاحبها يسكن بها هل اسجلها في حساب المواطن باسمه اوباسمي مع العلم انهاليست ملكي وشكرا تغريد رد غير معروف 2017/02/16 at 8:27 صباحًا لدي عمارة باسمي وقد بعتهاوعندالافراغ رفض صندوق التنمية الا بعد ثلاث سنوات وصاحبها يسكن بها هل اسجلها في حساب المواطن باسمه اوباسمي مع العلم انهاليست ملكي وشكرا تغريد رد داايم سعوودي 2017/02/16 at 4:18 صباحًا انا موظف وأعزب وراتبي 4000 الاف .. ساكن أنا والوالدة في بيت شعبي ورثناه من الوالد الله يرحمه في منطقة مافيها صكوك .. عندها ضمان فقط .. خايف أطلع صك اعاله انا ويسقطوها هي من حساب المواطن والضمان .. وش الحل تغريد رد موطن 2017/02/16 at 3:45 صباحًا مفضول من الجيش يستحق دعم والخدمات مقفله تغريد رد محمد يحي ياقوت سرور 2017/02/16 at 3:30 صباحًا متى يصرف حساب المواطن تغريد رد ابناء المتقاعدين المتوفين هل يشملهم 2017/02/16 at 12:44 صباحًا تعليق تغريد رد محمد العتيبي 2017/02/16 at 2:24 صباحًا سلام عليكم انا سجلت في حساب المواطن مع اني اعيش مع الاهل ولست في بيت مستقل هل يمكن ان احذف الحساب ولا لا اللي عنده اجابه يتواصل معي تغريد رد ابو عابد 2017/02/18 at 3:42 مساءً انا نفس الشغله هل لقيت حل ؟ تغريد رد تركي العتيبي. 2017/02/16 at 12:36 صباحًا ابني طالب مبتعث للدراسة ع حساب شركة سابك للخارج هل تدخل مكافئته من ضمن دخل الاسرةوشكرا. تغريد رد عبدالله عسيري 2017/02/22 at 1:05 صباحًا انا متزوج اجنبيه غيرمضافه معي في كرت عايله هي واولادي الثلاثه لانه لنا معامله قيد الاجراء سجلت وحدي هل يشملني حساب المواطن علما ان راتبي ٤٧٠٠ وعلي مديونيه لاحد البنوك لم اسددها لعجزي تغريد رد غير معروف 2017/02/16 at 12:14 صباحًا عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكله تغريد رد خلود الحربي 2017/02/16 at 12:07 صباحًا هل استطيع ان اعدل البيانات بعد تقديم الطلب ؟؟ تغريد رد حسين المطيري 2017/02/15 at 11:58 مساءً عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكله تغريد رد محمد المطيري 2017/02/15 at 11:57 مساءً ادخلت رقم جوال خطأ في صفحة التسجيل ولا يمكنني اتمام التسجيل اريد معرفة كيفية تغيير رقم الجوال من غير الدخول افيدوني وانا مستفيد من الضمان الاجتماعي تغريد رد محسن 2017/02/17 at 12:48 صباحًا البدل حساب مواطن ياتي مع معاش الضمان تغريد رد طلال 2017/02/18 at 4:25 صباحًا من لديه ايقاف خدمات وجميع الحسابات البنكيه موقفه من محكمة التنفيذ ومواسسة النقد كيف استطيع الاستفاده من حساب المواطن لعدم وجود حساب بنكي نشط تغريد رد صالح الغامدي 2017/02/18 at 7:59 مساءً لدي سجل تجاري مؤوسسه مقاولات عامه .. واعمل حاليا على اغلاقه .. هل اقوم بالافصاح وتسجيله .. ام لا تغريد عدنان 2017/02/25 at 2:53 صباحًا انا استلم من الضمان والرعاية الاجتماعية هل يشملني حساب المواطن تغريد رد شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
سلطان الدوسري
متي صرف حساب مواطنتغريد
Nawal
هل يتم تسجيل للمواطنين الي مسجلين في التاهيل. هل تقبلونهم وكيف التسجيل الرجاء الرد لو سمحتوتغريد
محمد 1
طلقت زوجتي و الان ابني في حضانتي .. هل استطيع التسجيل لي و لابنيتغريد
ماجده
متى يتم صرف الدفعه الاولى من حساب مواطنتغريد
سميرالزايدي
متى يتم صرف الدفع الأولى من حساب المواطنتغريد
أحمد الشهري
الأجارات التي تعود عليه من عقار (بيت) مرهون للصندوق العقاري هل تسجل تللك الأجارات ضمن الدخلتغريد
ابو بدر
كيف اظيف العوايد السنويةتغريد
سالم الشمري
انا موظف بشركة حرسات أمنية وجيت ابي اضيف الزوجة لا يمكن مضيفه التابعة ممكن الردتغريد
غير معروف
هل اضيف الزوجه الاجنبيه في التسجيل وهل تنال الدعمتغريد
عدنان
انا استلم من الضمان والرعاية الاجتماعية هل يشملني حساب المواطنتغريد
حمود سعيد علي
هل كل مواطن تم ايقاف خدماته من مؤسسة النقد اوالقضاء وذلك بسبب مطالبات ماليةهل يمكن الاستفادة من الدعم الحكومي( حساب المواطن) اذا كان الجواب نعم كيف والحسابات البنكية موقفه .امل الايضاحتغريد
ابوخالد
يعني انت تسال ولا احد يجواب وكثير زيك ولا احد يجاوبتغريد
محمود الحربي
انا مرافق مع زوجتي المبتعثة وتم تأجيل البعثة ٦ شهورر وحساباتي متوقفه بسبب قروض ماليه وعندي اجازه من عملي لمدة ٣سنواات بدون راتب كيف اسجل في البرنامجتغريد
تركي الاحمري
انا عسكري وهل استفيد من حساب المواطن تكفووون ردولي خبرتغريد
فهد الاحمري
شعب طماع احمدوا ربكم ع النعمه اللي انتوا فيها عندكم خير جات راحت الرزق ع اللهتغريد
ام ريان
انا سجلت في حساب مواطن و زوجي يشتغل في أُبر ، ولم اكتب انه يشتغل في أُبر هل يؤثر هذا على اهليتي في حساب مواطنتغريد
الاسم محمد العنزي
راتبي 2700 ريال موضف في القطاع الخاص كم ينزلي من حساب المواطن ولايوجد لدي اي دخل ثانيتغريد
الاسم محمد العنزي
متى يتم صرف اول راتب حساب المواطنتغريد
خالد بشير
متي يتم صرف اول راتب من حساب المواطنتغريد
الاسم محمد العنزي
الاسم محمد العنزي متى صرف اول راتب حساب المواطنتغريد
عادل الشهراني
يقولو عندي سجل مقاولات علماً اني قد نسيته ولا يوجد لدي عمال ووجوده من البدايه كان لمساعدة ابي وتعسكرت بعدها وتوقعت انهم الغوه والحين طالعلي علماً انه موقفه خدماتي وبلا عمل وابنائي ثنين مرظانين ودخلي صفر ريال وصفر هللاتتغريد
غير معروف
ولدي مسجل في التاهيل كيف اسجله في حساب الموطنتغريد
الخثعمي
سجلت في حساب المواطن ولم تردني رسالة تم استلام طلبك بنجاح سيتم الرد عليك بعدعملية التحقق من الطلب ! هل هناك مشكله ؟تغريد
ابوعبدالله
انا موضف حكومي وزوجتي موضفه حكوميه…وضيفتي لم تجمعني باهلي في سكن بل انا مستاجر في منطقه اخرى هل اسجل غير ذلك ام مستاجر…تغريد
العبدالعزيز
سؤالي هل يحق لمواطن التسجيل وعليه تعثر ب سمهتغريد
وحساباته البنكية مجمدة؟
S/A
انا طالبه مخطوبهتغريد
واول ما اعلن عن حساب المواطن
قمت بالتسجيل فيه ولم اكمل بياناتي
وزوجي الان يريد تسجيلي في حساب المواطن الخاص به
ولا يتم التسجيل
سؤالي هنا: هل لتسجيلي علاقه بالموضوع؟
ولو الاجابه نعم ، ماذا افعل حتى الغي تسجيلي ؟
ابو نواف
هل يتم. تسجيل المكافأة الجامعية ضمن دخل التابعينتغريد
فهد انا سجلت في حساب مواطن وساكن مع الوالد وبعد سجلت من التابعين هل يحق لي بدل النقدي
انا اعزب وسجلت في حساب المواطن وساكن مع الوالد واضفت اسمي من التابعين هل يحق لي بدل النقديتغريد
هناء
انامتزوجه من اجنبي وساكنه بشقه في عمارة اخوانه ايش اختار بيت ملك ولاايجار ولاغيردالكتغريد
علي الشهري
لماذا لم نجد بعض الاحياء عند طلب المدينة مثل ندينه الدمام نجد ان حي النور وحي الفيحاء غير مدرجه ضمن الأحياء التابعة للدمامتغريد
غير معروف
هل البريد الكتروني ورقم المنزل ضروريتغريد
حاتم
سجلت في حساب المواطن ولم اضف زوجتي وبعدها باسبوع حاولت اضافتها ولم استطع لانه لايكون هناك ايقونة اضافة التابعين ولم اجدها ولايوجد خيار لذلك ! كيف اضيفهاتغريد
مطر الجحدلي
كم هو الدعم من حساب المواطن لذوي الدخل المنخفضتغريد
زائر
هل التسجيل في حساب المواطن اخياري أم لا أو حسب رغبة المواطن في التسجيل أم لا وهل يترتب عليه شيء في ذلك .تغريد
غير معروف
ابو ياسينتغريد
زوجتي مسجله في نظام التأمينات ولا نعلم أي شيء عن هذا التسجيل واعتقادي انه سعوده وهميه ولا تصرف لها أي راتب اصلاً فماذ اسجل في خانات دخل المضافين مع العلم انها لا يصرف لها اي راتب من قبل او الحين .
abdalaziz
لدي بيت بالديره شعبي بدون صك وعليه عدادين كهرباء وحاليا انا مستاجر شقه بمدينة جده هل فصح عن البيت وعدادته ام الشقه التي مستاجرها حالياتغريد
عبدالله الكريزي
متى يصرف حساب المواطن للمستفيدينتغريد
همس
هل من الضروري الي في الضمان يحدثون حق حساب المواطنتغريد
شوشو
راتبي مثلا 11 ألف وينزل لي في الصرافة 7 الاف ريال وعليهاتغريد
1500 قرض زواج 1500 قرض راجحي 800 تقاعد
السؤال هل اضع الراتب 11 الف كاملا
أو 7الاف حسب ما ينزل لي في الصرافة
حسين
هل يتم تسجيل الراتب كاملا ام الذي ينزل في الصراف ارجو اﻻفادة وشكراتغريد
غير معروف
هل اكتب الراتب كاملا ام الذي ينزل في الصرافهتغريد
ليلى دغريري
اولا المراءة المستقلة الموظفة وليست متزوجة وتسكن مع اخوانها من ابيها هل يعتبر سكن مستقل او مع اسرة
ثانيا اذا كان الرات 10 الف وتذهب 4000 اقساط للبنك هل نكتب الراتب الكلي او المتبقي بعد الاقساط
عند تسجيل بيانات الدخل يرفظ حفظ البيانات ويطلب مصدر الدخل حكومي او عسكري مع العلم هناك خيارين فقط خيار يشمل الدخل الحكومي والعسكري معا وخيار يشمل الجهة الخاص فماهو الحلتغريد
مازن
انا موظف واسكن مع الوالد في نفس العمارة هل يشملني الدعم . علما ان العمارة باسم الوالد وجميع الفواتير باسمهتغريد
سميره
انا سعوديه متزوجه من اجنى لا يعمل في المملكة ولى ابنة منه هل يجوز لي التسجيل في حساب المواطن وهي متقاعدةتغريد
نوال ابوعلة الظبية جازان
الله يسدد خطاكم ويحفظ ملكنا ابوفهدتغريد
noor
انا متزوجه وطالبه لا تصرف لي مكافئه هل سوف يصرف بي حساب مواطن ام لا جزاكم الله خير..تغريد
شوق
لازم أبوي يسجل فيه ولا بس انا ينفع أسجلتغريد
UNKNOWN
الوالدة سجلت لوحدها بحساب خاص , علماً بانها متزوجة وساكنه بنفس سكن الوالد ؟تغريد
محمد سعيد القحطني
الله يحفظ ملكنا خادم الحرمين الشريفين امينتغريد
عبدالرحمن
الأبناء المستقلين :هل يسجلون كتابعين لرب الأسرة أم أنهم يسجلون مستقلين مع العلم أنهم غير متزوجين ويسكنون مع والدهم؟تغريد
ابو حسام
زوجتي تستلم من التاهيل الشامل ٢٠٠٠ كل ٦شهور كيف أضيفهاتغريد
دحوم
هل يحق للزوجة التقديم لوحدها اوتضاف مع زوجهاتغريد
عبدالله محمد
انا موظف واسكن مع اهلي واهلي في الضمان كيف يتم احتسابي في حساب المواطنتغريد
محمد الزهراني
كم الاعانه متزوج وعندي طفله وعايش ايجار ودخلي 3700؟تغريد
عبدالرحمن
ماذيعني متكتمل بدون مرافقاتتغريد
بدر
اذا كان عندي عمارة مازات في حالة البناء هل تسجل في حساب المواطنتغريد
ادهم العماري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتاريخ صرف المستحقات بحساب المواطن اتمنى تفيدونا بالمعلومات ودمتم سالمينتغريد
غير معروف
لديه تقاعد عسكري 6500 زايد راتب شهري 3000هل يشملني الدعمتغريد
ام غلا
كيف الضيف التابعين ماعندي كلمه الضفه في التابعين والحلتغريد
ام عبدالله
الزوجة الثانيه وعندها أولاد رواتب تقاعد 8000 والزوج لا يصرف عليهم ؟ ؟ ؟ ؟ ؟تغريد
طلال
لدي ايقاف خدمات كيف الاستفاده من برنامج حساب للمواطنتغريد
يحي مجممي
انا متقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي اوراتبي التقاعديتغريد
بن دعجم
انا متقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي اوراتبي التقاعديتغريد
خالد كالو
كيف يتم اضافه الزوجه الاجنبيه من ضمن التابعينتغريد
عبدالله المجنوني
آسكن في عمارة مرهونة لصندوق التنمية العقاريتغريد
هل اسجل سكن ملك ام ايجار
وابني يسكن بشقة مستقلة معي ماذا يكتب
سعيد القحطاني الخرج
الولادة المنزلية يحق لها التسجيل في حساب المواطن ام لاتغريد
ام ناااااصر
هل يحق للمرأه التي زوجها موظف ف بنك وهي ليس لها دخل التسجيل في حساب المواطنتغريد
عبدالهادي
الى الان لم يتم اضافة تعديل او الغاء الحساب لوجود خطأ بالتسجيل مع العلم تم اضافة طلب ولم يتم الحل من قبلكمتغريد
الحلا كله
لو سمحتم هل الزوجه التي تستلم تقاعد ابنها المتوفى لها الحق في التسجيل في حساب المواطن وهي متزوجهتغريد
غيثه الزهراني
هل المطلقة اللي ما عندها أبناء ومضافه في الضمان ، تدخل في حساب المواطن او لاتغريد
غير معروف
هل المطلقه التي ليس لديها أبناء يشملها حساب المواطن مع العلم انها مسجله في الضمان الاجتماعيتغريد
نايف الجحدلي
بيتي باسم البنك كيفية اختيار الخانةتغريد
عبدالرحمن
بيتي باسم البنك كيفية اختيار الخانةتغريد
خالد
انا متقاعد بعد شهرين اسجل راتبي الحالي او راتب التقاعدتغريد
خالد
انا اتقاعد بعد شهرين هل اسجل راتبي الحالي او راتب التقاعد من عنده جواب يجاوب والله يجزاه خيرتغريد
غير معروف
كيف نحط اجمالي نسبة التمليك ؟تغريد
علي بعيطي
لدي ابن معاق عقليا عمره 22 سنه ويستلم 1160 من التأهيل الشامل هل تضاف مكافأته على دخلي ام لا حفظكم اللهتغريد
غير معروف
لدي ابن معاق ذهنيا عمره 22 سنه ويستلم 1160 من التأهيل الشامل هل تضاف مكافأته على دخلي ام لا حفظكم اللهتغريد
فهد الدعجاني
لدي عمارة باسمي وقد بعتهاوعندالافراغ رفض صندوق التنمية الا بعد ثلاث سنوات وصاحبها يسكن بها هل اسجلها في حساب المواطن باسمه اوباسمي مع العلم انهاليست ملكي وشكراتغريد
غير معروف
لدي عمارة باسمي وقد بعتهاوعندالافراغ رفض صندوق التنمية الا بعد ثلاث سنوات وصاحبها يسكن بها هل اسجلها في حساب المواطن باسمه اوباسمي مع العلم انهاليست ملكي وشكراتغريد
داايم سعوودي
انا موظف وأعزب وراتبي 4000 الاف .. ساكن أنا والوالدة في بيت شعبي ورثناه من الوالد الله يرحمه في منطقة مافيها صكوك .. عندها ضمان فقط .. خايف أطلع صك اعاله انا ويسقطوها هي من حساب المواطن والضمان .. وش الحلتغريد
موطن
مفضول من الجيش يستحق دعم والخدمات مقفلهتغريد
محمد يحي ياقوت سرور
متى يصرف حساب المواطنتغريد
ابناء المتقاعدين المتوفين هل يشملهم
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محمد العتيبي
سلام عليكم انا سجلت في حساب المواطن مع اني اعيش مع الاهل ولست في بيت مستقل هل يمكن ان احذف الحساب ولا لاتغريد
اللي عنده اجابه يتواصل معي
ابو عابد
انا نفس الشغله هل لقيت حل ؟تغريد
تركي العتيبي.
ابني طالب مبتعث للدراسة ع حساب شركة سابك للخارج هل تدخل مكافئته من ضمن دخل الاسرةوشكرا.تغريد
عبدالله عسيري
انا متزوج اجنبيه غيرمضافه معي في كرت عايله هي واولادي الثلاثه لانه لنا معامله قيد الاجراء سجلت وحدي هل يشملني حساب المواطن علما ان راتبي ٤٧٠٠ وعلي مديونيه لاحد البنوك لم اسددها لعجزيتغريد
غير معروف
عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكلهتغريد
خلود الحربي
هل استطيع ان اعدل البيانات بعد تقديم الطلب ؟؟تغريد
حسين المطيري
عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكلهتغريد
محمد المطيري
ادخلت رقم جوال خطأ في صفحة التسجيل ولا يمكنني اتمام التسجيل
اريد معرفة كيفية تغيير رقم الجوال من غير الدخول افيدوني وانا مستفيد من الضمان الاجتماعيتغريد
محسن
البدل حساب مواطن ياتي مع معاش الضمانتغريد
طلال
من لديه ايقاف خدمات وجميع الحسابات البنكيه موقفه من محكمة التنفيذ ومواسسة النقد كيف استطيع الاستفاده من حساب المواطن لعدم وجود حساب بنكي نشطتغريد
صالح الغامدي
لدي سجل تجاري مؤوسسه مقاولات عامه .. واعمل حاليا على اغلاقه .. هل اقوم بالافصاح وتسجيله .. ام لاتغريد
عدنان
انا استلم من الضمان والرعاية الاجتماعية هل يشملني حساب المواطنتغريد