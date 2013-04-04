اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1٬955 مشاراكات غير معروف 2017/12/23 at 1:56 صباحًا انا غير مستقله ولكن زوجي لن يقدم هل استطيع انا التقديم رد ابو جابر 2017/12/23 at 1:55 صباحًا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ابي احد يفيدني الوالد نزل حساب المواطن ويوم جا لصراف ما لقى شي والرساله بلمبلغ واصلته ممكن حل او اي واحد له نضر يجاوبنى رد محمد دويري 2017/12/23 at 1:47 صباحًا انا مسجل في الضمان الاحتماعي ولم ينزل لي حساب مواطن رد saa 2017/12/22 at 10:57 مساءً الحين انا مسجل ابوي فيه واهلي وتوفى ابوي ووقفت كل صرافته شسوي اخر الايبان ولا اسوي جديد لامي واخواني؟؟؟ رد ابونهيان 2017/12/22 at 9:53 مساءً السلام عليكم اناسجلت بحساب المواطن ومعي تابعين زوجتي واولادي هل يمكن ان ينزل لزوجتي وهي مضافه معي حساب مستقل وكم المبلغ الذي تستحقه رد صالح جعيدي 2017/12/22 at 9:46 مساءً السلام عليكم عملت تسجيل وكانت بياناتي صحيحه ولم اضغ فراغ ولا احرف وظهر هيكلية رقم الحساب غير صحيحه مالحل رجاء رد صالح جعيدي 2017/12/22 at 9:43 مساءً السلام عليكم سجلت رقم حسابي المتكون من اربعة عشر رقم وظهر عبارة هيكلية رقم الحساب غير صحيحه علما اني لم اضع اي احرف او فراغات اربعة عشر رقم فقط صحيحه مالحل رد S 2017/12/22 at 9:38 مساءً انا حطيت بحساب البنك حساب اختي ولما جيت يعدل مارضى يعدل ايش اسوي رد أ. م 2017/12/22 at 8:55 مساءً انا منفصله ولي اطفال بحضانتي بصك شرعي وعايشين اطفالي معي ووالدهم ياخد فلوسهم من حساب المواطن كيف اقدر اخد حق اطفالي وعلما اني لست سعوديه ولا استطيع التسجيل رد ام مواطن 2020/11/11 at 6:32 صباحًا انا معي عيالي وزوجي هجرنا يخذ حساب الواطن ولم نرا شئ ولا عطيني مصروف كيف عود حساب العيالي رد حمدان الزهراني 2017/12/22 at 8:38 مساءً سجلت في حساب المواطن ولم ينزل لي شي عملت تحديث للحساب طلع لي عبارة تقول عزيزي المستفيد بناء على البيانات المقدمة لم تنطبق عليك معايير الاستحقااق للاستفادة من دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر نرجو منك تحديث بياناتك في حال تغيرها مما سيؤثر على نتائج الاستحقاق مستقبلا علما ان الراتب 13000 واناا متقاعد وانا وزوجتي فقط فهل من توضيح تحياتي رد حمدان الزهراني 2017/12/22 at 8:31 مساءً انا موظف متفااعد قدمت على حساب المواطن لكن تفاجأت انة لم ينزل في حساابي شي فهل حساب المواطن مرهون بعدد افراد الاسرة او بمقدار الراتب اتمنى الاجاابة علما ان راتبي 13000ريال رد زهور 2017/12/22 at 7:52 مساءً كيف اعاده التسجيل بعد غير التاهيل؟؟ رد احمد هاشم الشعيل 2017/12/22 at 7:32 مساءً انا سجلت في حساب المواطن و يقول لازم مرفق و جاني صك اعالة و صك ولايه و اثبات احتضان وانا ما عندي هاذي المرفقات رد ابراهيم احمد 2017/12/22 at 6:48 مساءً انا مسجل في حساب المواطن ويقول مكتمل الشروط. ومان لي شي وجاني رسالة اليوم تقول اني غير مستحق طيب ليه ما استحق انا سعودي ومتزوج من سعودية ولدي 4بنات وراتب أقل من 15 رد سبحان الله 2017/12/22 at 6:02 مساءً هل ادخل حساب البنك الأهلي والا لازم راجحي رد عبدالله 2017/12/22 at 5:18 مساءً ياخوان انا كل ما دخلت بيانات العنوان يقولي خطا ما وباقي الخطوات اكملتها الا بيانات العنوان رد غير معروف 2017/12/22 at 4:27 مساءً اذا لي عقار لكن مرهون من البنك العقاري ماهي نسبة التمليك تكون فيه رد محسن احمدمجرشي 2017/12/22 at 3:27 مساءً اتمنى وبكل صراحه أن أعود لعملي في حرس الحدود أن أشارك مع زملائي الحرب وتحمي بلدي وهذه امنيه واتمنى من الله أن يستجيب دعوتي ويصخرلي شخص يمنحني هذي الامنيه يارب انها تتحقق امنيتى اقسم بالله العظيم اني اتكلم من اعماق قلبي . رد خولة 2017/12/22 at 3:14 مساءً عمري 19وانا اسكن عند اهلي غير متزوجه وادرس اولي ثنوي هل يحق لي حساب المواطن ام لا وكم بنزل لي? رد غير معروف 2017/12/22 at 2:19 مساءً السلام عليكم أنا وصلتني رساله بإني مستحق و تم التأكد من الأيبان حق البنك و لكن حتى الأن لم ينزل لي أي مبلغ , ما هو الحل ؟ رد ميمي 2017/12/22 at 2:14 مساءً كيف اقدم في حساب المواطن وانا مااعندي رقم اييان شو اعمل رد الانفال 2017/12/22 at 1:41 مساءً سلام عليكم وانا بسجل تاريخ الميلاد ؛ ما يقبل يكتب في الخانة المخصصة ؛ اما بقية المعلومات تم تعبئتها بسهولة ما العمل ؟؟؟؟؟؟ رد محمد 2017/12/22 at 1:36 مساءً انا سجلت واصبحت مستفيد لحساب المواطن ونزل لي بالدفعه الاولى والان الوالد سجلني معه ولم يكن يعلم اني مسفيد لحساب المواطن والان لا اعلم مالفترض ان افعل وهل من الممكن تغيير البيانات وحذف اسمي وهل لو تم قبول الوالد اصبح انا غير مستفيد اتمنى من لديه علم يفيديني وعسى الله ان يبارك لنا وللجميع في هاذا اليوم الفضيل رد ابونواف 2017/12/22 at 11:36 صباحًا يعني انا انحرم من حساب المواطن عشان زوجتي موظفه ولا اشوف منها ريال واحد حسبي الله عمن جاب الفكره ومين نزلها ومين فعلها رد ميساء احمد القباني 2017/12/22 at 11:34 صباحًا انا زوجة مواطن وعندي اربع اولاد سعودين هل يحق لي التسجيل في البرنامج وكيف رقم اقامتي لايقبل ممكن الطريقه رد زائر 2017/12/22 at 11:20 صباحًا متزوجه وسجلت كمستفيد رئيسي وابي الغي واصير تابع لزوجي رد زائر 2017/12/22 at 11:16 صباحًا كيف احول حسابي من مستفيد رئيسي لتابع مع زوحي رد زائر 2017/12/22 at 11:14 صباحًا انا متزوجه وسجلت كمستفيد رئيسي وزوجي سجل الحين ابي الغي حسابي واصير تابع مع زوجي رد زائر 2017/12/22 at 11:09 صباحًا انا متزوجه وسجلت وزوجي سجل الحين ابي الغي حسابي واصير تابع مع زوجي رد غير معروف 2017/12/22 at 11:01 صباحًا اجيبوني بارك الله فيكم لما أسجل بيطلعلي خانه مستقل وغير مستقل ولا ماهي موجوده بعد ما قدمت نسيت ايش كتبت وكل ماابغى ارجع اشوف وش سجل كل شي يفتح إللى خانه التابعين ابغى حل رد ← التعليقات الاقدم التعليقات الاحدث → شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
غير معروف
انا غير مستقله ولكن زوجي لن يقدم هل استطيع انا التقديم
ابو جابر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شباب ابي احد يفيدني الوالد نزل حساب المواطن ويوم جا لصراف ما لقى شي والرساله بلمبلغ واصلته ممكن حل او اي واحد له نضر يجاوبنى
محمد دويري
انا مسجل في الضمان الاحتماعي ولم ينزل لي حساب مواطن
saa
الحين انا مسجل ابوي فيه واهلي وتوفى ابوي ووقفت كل صرافته شسوي اخر الايبان ولا اسوي جديد لامي واخواني؟؟؟
ابونهيان
السلام عليكم اناسجلت بحساب المواطن ومعي تابعين زوجتي واولادي
هل يمكن ان ينزل لزوجتي وهي مضافه معي حساب مستقل وكم المبلغ الذي تستحقه
صالح جعيدي
السلام عليكم
عملت تسجيل وكانت بياناتي صحيحه ولم اضغ فراغ ولا احرف وظهر هيكلية رقم الحساب غير صحيحه مالحل رجاء
صالح جعيدي
السلام عليكم
سجلت رقم حسابي المتكون من اربعة عشر رقم وظهر عبارة هيكلية رقم الحساب غير صحيحه علما اني لم اضع اي احرف او فراغات اربعة عشر رقم فقط صحيحه مالحل
S
انا حطيت بحساب البنك حساب اختي ولما جيت يعدل مارضى يعدل ايش اسوي
أ. م
انا منفصله ولي اطفال بحضانتي بصك شرعي وعايشين اطفالي معي ووالدهم ياخد فلوسهم من حساب المواطن كيف اقدر اخد حق اطفالي وعلما اني لست سعوديه ولا استطيع التسجيل
ام مواطن
انا معي عيالي وزوجي هجرنا يخذ حساب الواطن ولم نرا شئ ولا عطيني مصروف كيف عود حساب العيالي
حمدان الزهراني
سجلت في حساب المواطن ولم ينزل لي شي عملت تحديث للحساب طلع لي عبارة تقول عزيزي المستفيد بناء على البيانات المقدمة لم تنطبق عليك معايير الاستحقااق للاستفادة من دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر نرجو منك تحديث بياناتك في حال تغيرها مما سيؤثر على نتائج الاستحقاق مستقبلا علما ان الراتب 13000 واناا متقاعد وانا وزوجتي فقط فهل من توضيح تحياتي
حمدان الزهراني
انا موظف متفااعد قدمت على حساب المواطن لكن تفاجأت انة لم ينزل في حساابي شي فهل حساب المواطن مرهون بعدد افراد الاسرة او بمقدار الراتب اتمنى الاجاابة علما ان راتبي 13000ريال
زهور
كيف اعاده التسجيل بعد غير التاهيل؟؟
احمد هاشم الشعيل
انا سجلت في حساب المواطن و يقول لازم مرفق و جاني صك اعالة و صك ولايه و اثبات احتضان
وانا ما عندي هاذي المرفقات
ابراهيم احمد
انا مسجل في حساب المواطن ويقول مكتمل الشروط. ومان لي شي وجاني رسالة اليوم تقول اني غير مستحق طيب ليه ما استحق انا سعودي ومتزوج من سعودية ولدي 4بنات وراتب أقل من 15
سبحان الله
هل ادخل حساب البنك الأهلي والا لازم راجحي
عبدالله
ياخوان انا كل ما دخلت بيانات العنوان يقولي خطا ما وباقي الخطوات اكملتها الا بيانات العنوان
غير معروف
اذا لي عقار لكن مرهون من البنك العقاري ماهي نسبة التمليك تكون فيه
محسن احمدمجرشي
اتمنى وبكل صراحه أن أعود لعملي في حرس الحدود أن أشارك مع زملائي الحرب وتحمي بلدي وهذه امنيه واتمنى من الله أن يستجيب دعوتي ويصخرلي شخص يمنحني هذي الامنيه يارب انها تتحقق امنيتى اقسم بالله العظيم اني اتكلم من اعماق قلبي .
خولة
عمري 19وانا اسكن عند اهلي غير متزوجه وادرس اولي ثنوي هل يحق لي حساب المواطن ام لا وكم بنزل لي?
غير معروف
السلام عليكم
أنا وصلتني رساله بإني مستحق و تم التأكد من الأيبان حق البنك و لكن حتى الأن لم ينزل لي أي مبلغ , ما هو الحل ؟
ميمي
كيف اقدم في حساب المواطن وانا مااعندي رقم اييان شو اعمل
الانفال
سلام عليكم
وانا بسجل تاريخ الميلاد ؛ ما يقبل يكتب في الخانة المخصصة ؛ اما بقية المعلومات تم تعبئتها بسهولة
ما العمل ؟؟؟؟؟؟
محمد
انا سجلت واصبحت مستفيد لحساب المواطن ونزل لي بالدفعه الاولى والان الوالد سجلني معه ولم يكن يعلم اني مسفيد لحساب المواطن والان لا اعلم مالفترض ان افعل وهل من الممكن تغيير البيانات وحذف اسمي وهل لو تم قبول الوالد اصبح انا غير مستفيد
اتمنى من لديه علم يفيديني وعسى الله ان يبارك لنا وللجميع
في هاذا اليوم الفضيل
ابونواف
يعني انا انحرم من حساب المواطن عشان زوجتي موظفه
ولا اشوف منها ريال واحد حسبي الله عمن جاب الفكره ومين نزلها ومين فعلها
ميساء احمد القباني
انا زوجة مواطن وعندي اربع اولاد سعودين هل يحق لي التسجيل في البرنامج وكيف رقم اقامتي لايقبل ممكن الطريقه
زائر
متزوجه وسجلت كمستفيد رئيسي وابي الغي واصير تابع لزوجي
زائر
كيف احول حسابي من مستفيد رئيسي لتابع مع زوحي
زائر
انا متزوجه وسجلت كمستفيد رئيسي وزوجي سجل الحين ابي الغي حسابي واصير تابع مع زوجي
زائر
انا متزوجه وسجلت وزوجي سجل الحين ابي الغي حسابي واصير تابع مع زوجي
غير معروف
اجيبوني بارك الله فيكم لما أسجل بيطلعلي خانه مستقل وغير مستقل
ولا ماهي موجوده بعد ما قدمت نسيت ايش كتبت وكل ماابغى ارجع اشوف وش سجل كل شي يفتح إللى خانه التابعين ابغى حل