اسأل حساب المواطن

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اتمنى الرد
اتمنى الرد هل يمكن ان اسجل كا شخص مستقل بحساب المواطن للعلم
عمري20 ادرس دبلوم و عايشه مع اهلي
منيره العتيبي
هل ينزل لي حساب المواطن اذا احضرت اثبات اني في مدينه غير المدينه اللي يسكن فيها زوجي واني في بيت مستغل وموظفه بمدينه غير مدينة زوجي
منيره العتيبي
انا على ذمة رجل وزوجي تعبان ومتقاعد وعنده غيري زوجتين انا الثاليه واريد حساب المواطن ينزل لي على حسابي الخاص ممكنظ
ساره الشهراني
انافي ديره وزوجي بديره اريد ينزل حساب المواطن بحسابي ماالحل
عبير
انا وزوجي ينزل لنا الاثنين ٣٠٠ فقط وكل الي اعرفهم لكل شخص ٣٠٠ ايش السبب
غير معروف
هل حساب المواطن ينتهي طول العمر ولا لا؟؟؟
ابو عبدالرحمن
لماذا حساب المواطن يعول على راتب زوجة الأب بحيث يضاف لراتب الأب المستحق مع غالبية ابنائه من الزوجة المطلقة ، ويصبح غير مستحق ويحرم ابنائه من الدعم ؟! ، في حين نجد ان البرنامج راعى احقية رب الأسرة دون التعويل على راتب ابنائه المستقلين.
ياليت اجد تجاوب بدل الرد المعتاد ، بأن هذه سياسة البرنامج.
حماد
اسلام عليكم سوال لاهنتم هل صحيح يقلون من الشهر الجاي اقدر اسحب من الصرافه حساب المواطن وانا علي ايقاف خدمات وشكرنا
عمير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ابوي وامي مطلقين وامي متزوجه وعايش معها المهم جيت اسجل في حساب المواطن قالو مسجل مسبقا والي ابيه فلوسي وابوي من يومه ما يصرف علي ولا يعطيني حقي الحين عمري 21 ولسى ما شفت منه شي الي ابيه منه حسابي المواطن والضمان الاجتماعي لأن من جد ما قد شفت منه الا 15 ريال ??
علي
حساب مواطن مانزل هالشهر مع العلم ان الحالات موهله
mona
السلام عليكم انا مطلقه وسجلت في حساب المواطن من شهرين لكن م نزل لي مع انو كل شي تمام بس يكتب لي لايوجد مدفوعات
عبدالله السهلي
كل شهر استلم حساب مواطن والشهر هذا ما نزل لي شي حتى الآن إيش السبب.افيدوني جزاكم الله خير
AbdullahBanaeem
السلام عليكم اخوي انا مسجل بحساب المواطن ونزلي اول شهر لحساب المواطن وكان في غلط فالبيانات وعدلتها ولما الحين ما نزلي شي ممكن تفيدوني لان نزلي مرا وحده بس نزلي فتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧بس وبعده ما نزل لي ولا شي والحين ماتبيني غير مؤهل
بسام الشمالي
انا عسكري مستقل+ ساكن مع اخي+ عمري ٢٣.= كيف اسجل بحساب المواطن. الرجاء افادتي
بسام الشمالي
السلام علبيكم. انا عسكري مستقل… و اسكن مع اخي. وعمري ٢٣ كيف يمكنني التسجيل في حساب المواطن…. ؟ افيدوني جزاكم الله خير الجزاء
احمد
انا لي ثلاثه شهور ماقدرت اسحب حساب المواطن لان الهويه الوطنيه منتهيه وجمدو حسابي البنك وماقدرت اجدد الهويه لان عندي ايقاف خدمات كيف اقدر اسحب حساب المواطن افيدوني ربي يسعدكم ..
ممدوح علي سليمان البلوي
ابي اعرف هل نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا
ممدوح علي سليمان البلوي
ابي اعرف انه نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا
ممدوح علي سليمان البلوي
كيف اعرف انه نزل لي شي ف حساب المواطن وابي اعرف اذا احد مضاف معي ولا لا
زايد
انا مسجل في حساب المواطن قدلي 6شهور ولانزل لي شي
نوال
انا سجلت بشهر رمضان في حساب مواطن كم الفتره يلي انتظر فيها وينزل
سعد القحطاني
انا عندي ايقاف خدمات وسجلت ف حساب المواطن من سنه تقريبا وابغا اعرف كم دفعه نزلت لي لاني رحت البنك ولم يصرفو لي الا اخر شهر بس… وبقية الاشهر اين تذهب
علي ابوطالبو
انا زوجتي غير سعوديه ولا تملك سجل مدني وعندي اولاد منها سعودين واذا غيرة الحالة الاجتماعية يرفض على اني متزوج واذا ادخلت اعزب يقبل الرجاء منكم موفاتي في حل المشكلة
هياء الدوسري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني جزاكم الله خي. انا ارمله ومسجله في حساب المواطن ومعي ولدي وبنتي وكل الدفعات نزلت لي الااخر دفعه شهر مارش مانزل لي وجات حاله الدفعه تحت الاجراء ابي اعرف وش السبب عدم نزوله
القيصر
السلام عليكم انا كان ينزل لي ٧٠٧ ريال وفجأة نزلي ٣٠٠ ريال سويت اعتراض قالوا هذا الي تستحق مع ان راتبي لم يتجاوز ٦٠٠٠ ريال ادخلت راتبي في حاسبة المواطن وطلع المستحق ٧٠٧ ريال عملت مرة ثانيه اعتراض ولي اكثر من شهر ماجاني رد وانا متزوج وعندي طفل وساكن شقة اجار وفي شخص غير متزوج ينزل له قريب ٤٠٠ ريال وناس ضعف راتبي ينزل لهم اكثر مني ابي افهم شالسالفة
غير معروف
السلام وعليكم انا عندي حساب الموطين لم ينزل في شهر فيراير ممكن اعرف ليش السبب
القيصر
انا كان ينزل لي ٧٠٧ ريال وفجأة نزلي ٣٠٠ ريال اعترضت قالوا هذا الي تستحق ابي افهم بس كيف راتبي ماوصل ٦٠٠٠ ريال وينزل لي كذا وانا متزوج وعندي طفلة وساكن في شقة اجار علما اني استخدمت الحاسبة حقت المواطن وطلع اني استحق ٧٠٧ اعتراضت مرة ثانيه ولي اكثر من شهر ماجاني رد وزيادة على ذالك في اشخاص راتبهم ضعف راتبي ويستلم اكثر مني وفي اشخاص غير متزوجين وكذالك يستلم قرابة ٤٠٠ ريال
الشهري
سلام عليكم انا مسجل مع الوالده ومؤهل بس ما ينزل لي اذا حذفت اسمي من التابعين من عندها هل يؤثر عليها ولا لا
بادي بردان الشمري
السلام عليكم حساب المواطن انا مغير رقم الايبان من فتره بخصوص مشكلة صايرتلي فبنكي الاول فغيرتو لبنك ثاني وحطيت رقم ايباني الجديد وتاخر الرد ارجو منكم التحقق من احسابي وعندي استفسار اخر
غير معروف
انا منفصله عن زوجي من شهر بس باقي م تم الطلاق و ابي حساب المواطن حقي ينزل لي انا ك مستقله كيف ردو عليا لو سمحتو ?
غير معروف
وانا مثلك ارجو الرد
غير معروف
ماينزل لك مواطن الا اذاتطلقتي وخلصتي العده
غير معروف
طيب انا تطلقت وطلبو ارفع اعتراض ايش اختار
غير معروف
روحي الضمان الاجتماعي وقولي لهم انك زوجه مهجوره وهاتي اثنين شهود بس وبكذا تسحلي بحساب المواطن علي انك زوجه مهجوره والضمان يرفعو لك انك مهجوره فعلا
محمد
لطلقك زوجك تقدري تقدمي
خالد
انا متزوج وابي اسجل زوجتي لوحدها في حساب الموطن يعني اول شي احذفها ولا كيف
غير معروف
أنا أبوي مسجل في حساب لمواطن
وانا تابعه معه كيف انتقل من تابع لفرد
علماً إني سجلت بس طالبني مرفقات
تكفون ردوا علي
منالوه
اناينزل لي حساب المواطن وسجلت في التأمينات هل يقطعون عني حساب المواطن ولالا
غير معروف
حطي انك ساكنه معه مو لاحالك وينزلك اذ كان عمرك 24
ابوخداش
ابو خداش
انا رجل مطلق وبقي معي ابن واحد في كرت العائلة هل من حق امه الحصول على حساب المواطن له
دون علمي ورضاي يذالك . واذا حصل ذلك فماالطريقة الواجب اتباعها
غير معروف
سيب الحرمة في حالها
غ
عندي واحد من اخوياي سحل ايبان مقفل في حساب المواطن ولم واح بيسحبه قالوا له حسابك مقفل المعم الأن له سنه وعليها ينزله على حسابه المقفل وما سحب منها .. السؤال : هل تبقى المبالغ في حسابه ، او في حالة عدم سحبها يتم ازالته من دعم حساب المواطن؟ ارجوا الإفادة
ميسون
انا كل شهر ينزلي هذا الشهر مانزلي ليش لاني موظفه؟
جبريل الجيزاني
إذا كان في تابع متوفي ويستفيد من الدعم نظرا عدم إزالته من كرت العايله ماذا يترتب ع ذلك
محمد ماجد الجابري
موهل لحساب المواطن ولكن لا ينزل لم تنزل لي اي دفعه ومسجل حالة الصرف لايوجد ومسجل حالة الدفعه الحالية :لايوجد
تاريخ الدفعه :2018-11-07
عدد الموهلين : 1
رقم الدفعه:12
إجمالي المبالغ المرتجعة: 0
المبلغ المدفوع : 0
سبب الرفض : لايوجد
alinoo
هل سوف يتم أيقاف حساب المواطن بعد فتره معينه
غير معروف
انا ابوي غير مؤهل في حساب المواطن اقدر انا اجلس بالحساب لحالي؟
M.M
جربي
اتمنى الرد
انا بنت وعمري 20
هل يمككني تسجيل في حساب المواطن كا شخص مستقل
مع العلم باني اسكن مع عائلي
احمد حجي الشريط
السلام عليكم
انا كل مره ينزلي حساب المواطن والامور طيبه الان في نوفمبر مانزلي شي ممكن اعرف ايش المشكله وشنو السبب ؟!؟
HB
السبب بالتحديث الجديد.
ام فهد
الوالده من مستحقي الدعم لم تسجل في الحساب المواطن الا في الفتره الثالثه حصلت هل لها الحق بمطالبة الفترتين السابقتي
غير معروف
السﻻم عليكم اخوي قدم في حساب مواطن في الشهر الثاث عشر هل يصرف له شهر واحد او يصرف له الدعم جميع اﻻشهر الفائتة
نايف العماري
هل تصرف لي كل الدفعات
عبدالله الزهراني
قدمة في الشهر الثالث عشر هل استحق دعم اﻻشهر جميعها
غدير
انا طالبه جامعه لاكن بدون مكافئه وابوي يشتغل بارامكو وراتبه شبه مرتفع اقدر اسجل بحساب المواطن واكون مستقله؟
غير معروف
تم تسجيل مولود في عمر6
سنوات متئخر في حساب المواطن هل يصرف له راتب
بننننت محتاجه
لوسمحتو انا عمري ٢٤ وامي مطلقه ومسجلتني معها بحساب المواطن وانا نفقتي من ابوي ٣٠٠ ريال فقط اقدر اكون مستقله
مواطنة
انا مطلقة بدون اطفال واسكن حاليا مع اهلي وسجلت بحساب المواطن ورسلوا رسالة ان تم استلام الطلب بنجاح لكن مانزل المبلغ و شيكت وطالع لي ان فاتورة الكهربا اللي دخلتها غير مرتبطة بالمتقدم ايش اسوي؟
وانا مسجلة بالضمان الاجتماعي
نون
اثر رجعي ينزل كلها مره واحده ولا ع دفعات
محمد
الشون الاجتماعيه يسجلوك تلقائيا وياليت تفكري بالزواج وانا جاهز
بس تكوني من عرق ابيض وبشري بالي تبيه حتى لو تبي مسيار
عمار البلوي
ايش دخل الزواج في حساب المواطن يا عنصري
.......
يا حبيبي انت داخل موقع زواج ولا موقع عن حساب المواطن الله يهديك لو صادق تبي تتزوج تعرف فين تروح حتى في موقع حساب المواطن تحصل هذول العينات
مواطنه
عند تقديمي كم المده الي يحتاج عشان ينزل حساب المواطن
غير معروف
السلام
علي الزهراني
عندي سؤال اخواني كانو مسجلين معاي في الضمان وابغى افصلهم عان كل واحد يكون له حشاب مواطن خاص به وش الطريقه
احمد سعيد البلوي
انا ضفت ل برنامج حساب المواطن تابعين اثنين هل يزيد بالحسبه نزول لهم ومتي يكون النزول وهم بالحسبه …وشكرا
حااتم الحازمي
انا نزل لي حساب المواطن ولله الحمد ولاكن بعد ثلاثة أشهر تم إيقافه بسبب وجود سجل تجاري قديم باسمي وبالفعل تم لإلغاء السجل واحضرت اثبات وارفقت صورة منه وقلت لي رساله اكتمل تاهليك وسوف يصرف لك بعد متاكد بالاتصال على الرقم المجاني السوال هل سوف تصرف اي الشهرين التي لم تصرف لي ام لا
حنان.
انا سجلت الشهر الي فات ف حساب المواطن وجاني رساله انو تم استلام طلبي بنجاح ف برنامج حساب المواطن مدري ف رساله ثانيه ولا بس دي مدري انا مؤهله او لا امانه ردو
..
ادخلي ع حسابك وبعدها على دراسه الاهليه
نواف
يا حنان ادخلي علئ حسابك في حساب الموطن و شيكي و وقتها تعرفي اذا انتي متاهلة يجيء مكتوب متاهلة و اذا مو مو متاهلة يجيك مكتوب تحت الدراسه
يزيد
انا مسجل بحساب المواطن لي أسبوعين ونص وماجتني رساله موافقه ليه علما أني مكتوب عندي مكتمل دون الحاجه للمرفقات وكاتبين بعد لم تتم دراسه الاهليه بعد يعني مته بيردولي وهل بينزلي أو لا ردو تكفون
مواطن
السلام عليكم
اذا شخص خاطب واضاف خطيبته ب بطاقه العائله
كيف يضيفها ب حساب المواطن وماهو البرنت من الاحوال المطلوب لان اضفنا الزوجه وتم الرفض وطلب منا البرنت من الاحوال
Sss
انا مسجله بدون هويه وطنيه ونسيت كلمه المرور كيف الطريقه في استعاده الكلمه
ع
تاريخ كم ينزل حساب مواطن متي تنزل فلوس
م
السلام عليكم انا زرجي متزرج وحده ثانيه وماخذ اسمي ومايعطني حساب المواطن اقدر اخليه ينزل ع صرافتي محتاجته مره
م
اي سجلي بحساب المواطن ويصير ينزل بحسابك
غير معروف
انا مطلقه طلقه وحدة وخلاصت العدة وهو لم يرجعني ولاادي اذا رجعني اولا ومسجل في حساب الموطن وينزل على حسابه كيف أحوله للي لان اطفلي معي وهو يصرف عليهم بس ماتسوي شي كيف أحوله على حسابي
Ali
انا طالب جامعي وليس لديه هويه وطنيه ونسيت الرقم السري كيف طريقه استعاده الرقم السري
منال
السلام عليكم
انا عمري ١٩ ودخلت كل البيانات المطلوبه في حساب المواطن وفِي اخر البيانات طالبين مني عقد او صك خاص فيني وانا ماعندي
تكفون اللي عنده حل او يعرف شي يقول ??
غير معروف
ايش قالو لك ؟
غير معروف
الصك خاص بايه
أم البنات
خذي ثم العائله حق بيتكم أو فاتوره الكهرباء حققتكم وصوريها مرتين وارسليها
غير معروف
ورقة عقد أجار شقه تمشي
ً
ً
ابعاد صديق
السلام عليكم انا زوجي راتبو ماشاء اله حلو مايمدي يسجل في حساب المواطن وكل ماسجل لي يرفض بسبب راتبو
المهم انا سجلت لا نفسي يجيني هل الزوج مسجون ام هاجر وكدا المهم ماخترت خليتها واليوم جتني رساله
تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك وربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن
{هل سوف يصرف لي حساب المواطن ولا ومتى سيصرف } أتمنى الرد بسرعه وفقكم الله
خالد اللقماني
ابشرك ينزلك مادام ارسلولك تحقق حساب البنكي
بتوفيق
كاديه
انا
كاذيه
السلام عليكم أنا مطلقه واردت التسجيل في حساب المواطن ورفض تسجيلي بنكتب لي لقد أدخلتي اسمك مسبقا وانا لم أسجل اسمي مطلقا .
العنزي
ادخلي على حساب المواطني وخشي على ايقونة حسابي تحت الكود مكتوب هل نسيتي الرقم السري حطي رقم البطاقه ورقم السجل وتاريخ الانتهاء وتجيكي رساله بعد ماتطلعين لاتحذفين الرساله ارجعي واكتبي تغيير الرقم السري واكتب الرقم السري الي تبيه
غير معروف
الضمان مسجل لك
عايض الرويلي
المستفيدين من الضمان يتسجلو تلقائي بحساب المواطن … اتصلي ع خدممة العملاء حقت المواطن واطلبي اضافة رقم جوالك ..صارت مع امي ماقدرت ادخل حسابها دقيت عليهم طلعو الضمان ماهم رافعين رقمها وضفته عن طريق الاتصال عليهم.
غير معروف
السلام عليكم انا مطلقه وابغى اسجل في حساب المواطن ورفض يسجلي كتب اني مسجله مسبقاً كيف اخرج من حساب المواطن و دخل مره ثاني باسمي ؟
ايات
السلام عليكم انا مطلقه واولادي بحضانتي ومسجلين معاي ببطاقه العايله كيف اقدر اغير واخلي حساب المواطن ينزل بحسابي مش بحساب والدهم
نور القمر
حساب المواطن كل شهر ينزل لي 382 الدفعه التاسعه منزل لي بس 82 ليششششش؟
ابن الوطن
سوي اعتراض على المبلغ بموقعهم
ابن الوطن
سوي اعتراض على المبلغ واكتبي المبلغ اللي وصلك.
Sara ahmad
السلام عليكم بليز جاوبوني ضروري انا حسابي مستقل بحساب المواطن ومستفيده من الدعم بس الوالد مايدري ولا ابي اقول له .. والحين يبي يضيفني تابع له كذا راح يتلغي حسابي المستقل ؟! او يدري انه راح ينزل لي امانه اللي يعرف لايبخل علي
ابن الوطن
اعتقد مايقدر يضيفك لانك ميجلة باسمك .
R
ابشرك انا وضعي زيك مسجله باسمي واستفدت منه شهرين فقط ويوم سجل الوالد اجباري صرت تابع له لازم اطبق ٢٤ سنه ثم اصير مستقله عشان أبوس ماياخذ فلوسي نظام غبي احتكار للعيال بس والبنات دايم مغلوب على امرهم
Yoyo
انا كنت طالبة وأصبحت موظفة امي وابوي منفصلين وأبوي ياخذ باسمي بدون مايقولي هل لو غيرت خانة الدخل وحطيت اني موظفة يبان عنده اني غيرت؟ علما انو عمري ٢٤ وما ابي الوالد يعرف اني موظفة. أرجو الرد وشكرا
ابونايف
سؤالي هل ايقاف الخدمات يشمل التابعين بحساب المواطن في حال توقف الدعم
ابونايف
انالديةايقاف خدمات ليس باامرقضائ ولاتجميدحساب بنكي واستلمت خمسةشهورحساب المواطن. سؤالي هل ايقاف الخدمات يشمل التابعين بحساب المواطن في حال توقف الدعم
وعد الحربي
في وحده قالت اسأل لها عن الغاء نفسها من حساب مواطن اراتب يستفيد زوجها تبي تنقل حساب مواطن راتبها لها هو ينزل راتب له ع صرافته وهي بعد تنزل ع صرافتها اتمنا تدلوني ع رابط او طريقه يكسب فيها اجرنا