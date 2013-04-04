اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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بدريه
ضيف
بدريه

طريقة تغير رقم الجوال المسجل

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11 ساعة
ياسر عمر محمد باشميل
ضيف
ياسر عمر محمد باشميل

عندي إيقاف خدمات وأنا لا أستطيع أن أخذ راتبي كاملا فقط أستطيع سحب إلا نصف الراتب كيف أكتب قيمة الدخل الأسري لحساب المواطن

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2 أيام
ام محمد
ضيف
ام محمد

انا حساب المواطن ينزل ع حساب زوجي ولمن اطلبه يعطيني حقي يقول مالك حق هذا لرب الاسره هل هذا صحيح ؟! وهل اقدر اخلي حقي ينزل بحسابي
الصراحه مفروض لكل شخص ينزل بحسابه في حريم مظلومات من ازواجهم

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7 أيام
مشاعل ناصر الحسينان
ضيف
مشاعل ناصر الحسينان

انا مطلقه اضفت ولدي معي حساب المواطن قبل شهرين مانزله شيء للحين

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11 أيام
ام تميم
ضيف
ام تميم

سلام عليكم،، انا مطلقة ولدي ولد تابع لي في حساب المواطن تزوجت الان واضافني زوجي تابع له في حساب المواطن واود السؤال عن ولدي كهل يمكن ان ينزل حساب المواطن الخاص به لي وانا تابع لزوجي

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24 أيام
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