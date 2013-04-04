اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1592 اترك تعليق This comment form is under antispam protection 1075 Comment threads 517 Thread replies 0 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفبدريهطريقة تغير رقم الجوال المسجل أعجبني0لم يعجبني رد11 ساعة ضيفياسر عمر محمد باشميلعندي إيقاف خدمات وأنا لا أستطيع أن أخذ راتبي كاملا فقط أستطيع سحب إلا نصف الراتب كيف أكتب قيمة الدخل الأسري لحساب المواطن أعجبني1لم يعجبني رد2 أيام ضيفام محمدانا حساب المواطن ينزل ع حساب زوجي ولمن اطلبه يعطيني حقي يقول مالك حق هذا لرب الاسره هل هذا صحيح ؟! وهل اقدر اخلي حقي ينزل بحسابي الصراحه مفروض لكل شخص ينزل بحسابه في حريم مظلومات من ازواجهم أعجبني1لم يعجبني رد7 أيام ضيفمشاعل ناصر الحسينانانا مطلقه اضفت ولدي معي حساب المواطن قبل شهرين مانزله شيء للحين أعجبني4لم يعجبني رد11 أيام ضيفام تميمسلام عليكم،، انا مطلقة ولدي ولد تابع لي في حساب المواطن تزوجت الان واضافني زوجي تابع له في حساب المواطن واود السؤال عن ولدي كهل يمكن ان ينزل حساب المواطن الخاص به لي وانا تابع لزوجي أعجبني2لم يعجبني رد24 أيام « الصفحة السابقة 1 … 213 214 215
طريقة تغير رقم الجوال المسجل
عندي إيقاف خدمات وأنا لا أستطيع أن أخذ راتبي كاملا فقط أستطيع سحب إلا نصف الراتب كيف أكتب قيمة الدخل الأسري لحساب المواطن
انا حساب المواطن ينزل ع حساب زوجي ولمن اطلبه يعطيني حقي يقول مالك حق هذا لرب الاسره هل هذا صحيح ؟! وهل اقدر اخلي حقي ينزل بحسابي
الصراحه مفروض لكل شخص ينزل بحسابه في حريم مظلومات من ازواجهم
انا مطلقه اضفت ولدي معي حساب المواطن قبل شهرين مانزله شيء للحين
سلام عليكم،، انا مطلقة ولدي ولد تابع لي في حساب المواطن تزوجت الان واضافني زوجي تابع له في حساب المواطن واود السؤال عن ولدي كهل يمكن ان ينزل حساب المواطن الخاص به لي وانا تابع لزوجي