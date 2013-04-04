اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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محمد العنزي
ضيف
محمد العنزي

عفوآ اعدل *

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9 ساعة
محمد العنزي
ضيف
محمد العنزي

السلام عليكم انا عدلت مهنه وراتبي نزل كيف اعل الراتب بلحساب

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9 ساعة
سمر
ضيف
سمر

كم ينزل لشخص المستقل في للشهر

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10 ساعة
مصعب
ضيف
مصعب

حساب المواطن كان 743 الشهر هذا نزل 473
وانا متزوج ولدي طفل

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11 ساعة
ريان
ضيف
ريان

السلام عليكم ليه مانزل شيء من حساب المواطن

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21 ساعة
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