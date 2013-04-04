اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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‫هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن :‬

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عائشه
ضيف
عائشه

لماذا نقص حساب مواطن وان فرد وليس متوظفه

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7 ساعة
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