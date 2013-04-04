اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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رضوان شاولي
ضيف
رضوان شاولي

طلقت زوجتي واخرجتها من كرت العائله ولم ينزل لي حساب مواطن في شهر نوفمبر 2019 الجاري لماذا ؟!

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14 ساعة
عبدالله
ضيف
عبدالله

ما معنى الدفعه تحت الاجراء
ولم يتم ايداع المبلغ في حسابي مع العلم انني مكتمل الشروط

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15 ساعة
Rawabi
ضيف
Rawabi

جاري التحقق من رقم الحساب البنكي الذي تم إدخاله سابقا

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15 ساعة
يوسف
ضيف
يوسف

علماً بأنني مؤهل

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18 ساعة
يوسف
ضيف
يوسف

لم تنزل دفعة ٢٤

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18 ساعة
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