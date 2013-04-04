اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1616 اترك تعليق This comment form is under antispam protection 1099 Comment threads 517 Thread replies 0 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفرضوان شاوليطلقت زوجتي واخرجتها من كرت العائله ولم ينزل لي حساب مواطن في شهر نوفمبر 2019 الجاري لماذا ؟! أعجبني0لم يعجبني رد14 ساعة ضيفعبداللهما معنى الدفعه تحت الاجراء ولم يتم ايداع المبلغ في حسابي مع العلم انني مكتمل الشروط أعجبني0لم يعجبني رد15 ساعة ضيفRawabiجاري التحقق من رقم الحساب البنكي الذي تم إدخاله سابقا أعجبني0لم يعجبني رد15 ساعة ضيفيوسفعلماً بأنني مؤهل أعجبني0لم يعجبني رد18 ساعة ضيفيوسفلم تنزل دفعة ٢٤ أعجبني0لم يعجبني رد18 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 216 217 218 219 220 التالي »
طلقت زوجتي واخرجتها من كرت العائله ولم ينزل لي حساب مواطن في شهر نوفمبر 2019 الجاري لماذا ؟!
ما معنى الدفعه تحت الاجراء
ولم يتم ايداع المبلغ في حسابي مع العلم انني مكتمل الشروط
جاري التحقق من رقم الحساب البنكي الذي تم إدخاله سابقا
علماً بأنني مؤهل
لم تنزل دفعة ٢٤