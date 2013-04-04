اسأل حساب المواطن

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شروق
ضيف
شروق

طريقة تقسيم حساب مواطن
ع افراد الاسره مكونه من ام واب واطفال تحت ٤سنوات

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8 ساعة
ابتسام
ضيف
ابتسام

انا تم عقد قراني وقُطع عني حساب المواطن والان تم فسخ نكاحي كيف استطيع التسجيل بحساب المواطن

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11 ساعة
عبدالله الحمادي
ضيف
عبدالله الحمادي

السلام عليكم ، اريد تحديث بياناتي في حساب المواطن لأنه لم ينزل لي هذا الشهر !

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13 ساعة
مواطن
ضيف
مواطن

نزلي حساب المواطن مخصوم ٣٠٠ ريال؟ مالسبب

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13 ساعة
مواطن
ضيف
مواطن

نزلي حساب المواطن مخصوم ٣٠٠ ريال؟ مالسبب

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13 ساعة
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