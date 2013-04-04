اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر :
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Tweets by citizenaccount
عزيزي القارئ :
هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن :
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ام تميم
سلام عليكم،، انا مطلقة ولدي ولد تابع لي في حساب المواطن تزوجت الان واضافني زوجي تابع له في حساب المواطن واود السؤال عن ولدي كهل يمكن ان ينزل حساب المواطن الخاص به لي وانا تابع لزوجي
ام سعود
انا أرمله وقدمة في حساب المواطن ومعي ابنائي المشكله حساب المواطن مانزل ل ابنائي شي بس نزل لي انا فقط فارجو منكم حل المشكله ليش حساب المواطن ماينزل لعيالي
ام روين
تاكدي من صحة المرفقات اذا قبلوها او رفضوها وارجعي ارفعيها من جديد اذا تم رفضها
غير معروف
زوجي متغيب وليس معي مايثبت ذللك وحساب المواطن يتزل عنه
رهف
ابغى اسجل في حساب المواطن بس يقول لي الرقم موجود مسبقا وش اسوي بالله او كيف ازيل رقمي من حساب اللي مسجل ب رقمي !؟
محمد
انا كنت مثل كذا لكن غيري الرقم
وراح تضبط معك
ام روين
مسجل مسبقا يعني انتي سبق وسجلتي وماكملتي التسجيل ،، سوي دخول بعدين استعادة كلمة المرور وبيطلب منك رقم الهويه ، تاريخ الميلاد ، وقم الجوال اللي سجلتي عليه ، تاريخ انتهاء الهويه ،، وبعدها بيوصلك رقم سري موقت على جوالك ، ارجعي الموقع سوي تسجيل دخول حطي رقم الهويه وكلمة المرور اللي وصلتك ع الجوال وبيفتح حسابك وبيطلبو تسوي كلمة مرور جديده
صفيه الزهراني
انا كنت مسجله في حساب المواطن. بس سويت اضافه التابعين ..ارجومنكم الرد على سوالي ليش سرت غير مواهلة
غير معروف
اقدر استرجع فرد بعد 60 يوم ؟؟
عبدالله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي التابعين عدد خمسه والمكتوب في حساب المواطن اربعه وسويت تحديث ومازال مكتوب اربعه
وش الحل ؟؟؟
محتاج اجابه ضروري
انا سعودي واستلم حساب المواطن ولدي ابناء لديهم معامله اضافه في الاحوال المدنيه لم تنتهي بعد هل استطيع ادارجهم معي في حساب المواطن رغم حاجتي الماسه للدعم المعطى من حكومتنا الرشيده افيدوني اثابكم الله
المحتاج الي الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا سعودي ولدي ابناء لديهم معامله لدى الاحوال المدنيه لم تنتهي بعد هل استطيع ادراجهم في حساب المواطن
هياء
زوجي من ذوي الدخل المتوسط عدد الافراد ٥ ثنتن تحت ١٨ و زوجتين وو زوجي كم يجيه في شهر الواحد
عبدالاله الشهراني
هل اقدر اسجل الوالده تابع في حساب المواطن
ام روين
لا تسجلها وحدها بحساب خاص فيها ويقبلونها لانها فرد مستقل ، مايدخل تابع معاك الا الزوجة والابناء
غير معروف
السلام عيكم جميعاً, انا مسجل في حساب المواطن ومن اول ما سجلت ينزل لي الدعم. اليوم دخلت ع حسابي لقيت انو “لم يتم دراسة الأهلية بعد” و الدفعات المالية ” لا يوجد” !!!!!!!!!!!!!!!! ارجوا المساعدة
تحياتي
ام روين
سوي تحديث للطلب او اعادة تقديم اذا لقيت خيار اعادة التقديم متاح اضغط عليه
غير معروف
كم ينزل للمطلقه
ام روين
اذا سجلتي وحدك بدون تابعين ينزل لك مثل ماينزل لاي فرد مستقل 410 رياال
Ma
توني مسجله كم يجلس على بال ماينزل لي؟
تهاني
السلام عليكم ، أنا سجلت لي شهر تقريبا وما نزل مكتوب لم يتم دراسة الاهلية بعد ، والطلب مكتمل دون الحاجة للمرفقات
ما السبب؟!
عريب
انا مثلك كمان
ام مازن
كنت مسجلة في حساب المواطن وبعده طلعت سجلي تجاري وتم ايقافي م حساب المواطن ولأن تم شطب السجيل التجاري كيف ارجع للتسجيل من جديد او اعتراض علي الاهليه
ام روين
اذا كنتي غير متزوجه وعمرك اكبر من 24 سنه تعتبري مستحقه بدون الحاجه للمرفقات وينزل لك بعد شهر او شهرين من تاريخ التقديم
احمد ابراهيم
عند ماسجل يطلع لي
عزيزي المستخدم، رقم الهوية المدخل مسجّل مسبقًا
ام روين
سبق وسجلت من قبل وماكملت التسجيل ، سوي دخول بعدين نسيت كلمة المرور ، وبيطلب منك رقم الهويه ، تاريخ الميلاذ ، رقم الجوال المسجل عليه من قبل ، تاريخ انتهاء الهويه ، وبيوصلك رقم سري موقت على رقمك ، بعدها تسوي تسجيل دخول من الموقع وتحط رقم الهويه والرقم السري اللي وصلك على الجوال ، وبعدها بيطلب منك تسوي كلمة مرور جديده ..
امل حكمي
اي عمر يقبل حساب المواطن؟
سحر عبدالله
السلام عليكم منذ بدأ حساب المواطن وانا استلم ٥٠٠ ريال فقط لاغير لي ولابنتي البالغة الان من العمر ١٧ سنة علما اني مطلقة ولا اخذ نفقة ولا اعمل… فمن اراجع في هذا
سلطان الهذلي
انا مستقل وعمري عشرين هل استطيع التسجيل في حساب المواطن
ام روين
اذا مستقل يعني عندك فاتورة كهربا باسمك او عقد ايجار باسمك تعتبر مستقل ويقبلونك ان شاء الله
زكيه
انا كنت في فترة ملكه وكان ينزلي حساب المواطن مع زوجي وبعدها صار بيننا خلاف وماقدرت اعدل بياناتي لاني مسجله عنده وفي هالفتره طبعا انقطع عني الدعم المالي فكيف استرجعه
ام روين
المتزوجه ماينزل لها وحدها تعتبر تابع مع زوجها وينزل الدعم على حسابه ..
ام روين
24 سنه وفوق يقبل بدون شروط ، اقل من هالعمر لازم يكون مستقل بمعنى عنده مايثبت سواء عقد ايجار باسمه او فاتورة كهربا باسمه
.....
اناعمري 23اقدر اسجل في حساب المواطن اشتغل في سوق بس محتاجه كثير راتبي 800بس
امينة
السلام عليكم انا الشهر ذا ما نزلي للان الحساب ولا جتني رسال وش السبب
حسن
السلام عليكم .. انا للان مانزلي حساب المواطن مالسبب
غير معروف
السلام عليكم انا للان مانزلي حساب المواطن رغم ان كل الي اعرفهم نزلهم هل له مده محدده ويتوقف قالو لي يمكن خلاص وقفوه عنك
ابو قحططط .
انا متزوج من قريب انا مسجل في حساب المواطن ونزلي ٥٩٠ هل اذا سجلت زوجتي مستقله وانا مستقل ينزلي ٣٩٣ وهي ٣٩٣ ولآا , مع العلم عمري ٢٢ وهي ٤٢ .
غير معروف
عمرك 24 وزوجتك 42 !!!!
ام روين
لا ، مايقبلو الزوجه تسجل كفرد مستقل ، يقبلوها فقط تابع مع زوجها .. حتى لو زوجها غير مستحق ماينزلها وحدها
معاني
كان ينزل لنا حساب موتطن امي ماتت هل ينزل لنا او يلغا
غير معروف
حساب المواطن متى ينزلو الفلوس بعد فترت التسجيل
هدى
انا مسجلة كفرد مستقل ومؤهله ويوجد دفعه 1 ومانزل بحسابي شيء ومافي سبب رفض ونقصوا من حساب الاسرة !!
مبارك القحطاني
السلام عليكم انا توني متزوج واضفت زوجتي قبل اسبوع فهل ينزل لي حساب المواطن مع الدفعه القادمه ؟
بنت جازان
السلام عليكم
انا مطلقه و استلم حساب المواطن بس 300 ريال
ليش رغم انو اللى اعرفهم 400ريال السؤال يعني لازم اكمل سنه ولا وش اسوي عشان ينزل لي 400