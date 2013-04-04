اسأل حساب المواطن

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ساره
ضيف
ساره

انا م نزلي ع حسابي دفعه وفي موقع حساب المواطن كاتبين اني استلمتها وانا ما جاني شي ليششش ؟

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3 ساعة
بيش
ضيف
بيش

كم مبلغ ينزلي وانا عمري ٢٠

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4 ساعة
فهد
ضيف
فهد

حاله الدفعه تحت الإجراء للصرف

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4 ساعة
علي
ضيف
علي

اذا غيرت حسابي الي ينزل عليه الدخل لازم اغير حساب المواطن على نفس الحساب الجديد ام لا

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4 ساعة
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