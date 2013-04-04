اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1616 اترك تعليق This comment form is under antispam protection 1099 Comment threads 517 Thread replies 0 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفسارهانا م نزلي ع حسابي دفعه وفي موقع حساب المواطن كاتبين اني استلمتها وانا ما جاني شي ليششش ؟ أعجبني0لم يعجبني رد3 ساعة ضيفبيشكم مبلغ ينزلي وانا عمري ٢٠ أعجبني0لم يعجبني رد4 ساعة ضيففهدحاله الدفعه تحت الإجراء للصرف أعجبني0لم يعجبني رد4 ساعة ضيفعلياذا غيرت حسابي الي ينزل عليه الدخل لازم اغير حساب المواطن على نفس الحساب الجديد ام لا أعجبني0لم يعجبني رد4 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 218 219 220
انا م نزلي ع حسابي دفعه وفي موقع حساب المواطن كاتبين اني استلمتها وانا ما جاني شي ليششش ؟
كم مبلغ ينزلي وانا عمري ٢٠
حاله الدفعه تحت الإجراء للصرف
اذا غيرت حسابي الي ينزل عليه الدخل لازم اغير حساب المواطن على نفس الحساب الجديد ام لا