اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

عزيزي القارئ :
‫هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن :‬

أضف سؤالك

1621
اترك تعليق

avatar
1104 Comment threads
517 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
سعود سماح الشمري
ضيف
سعود سماح الشمري

لم ينزلي حساب المواطن

أعجبني0لم يعجبني  رد
1 ساعة
اسماء عبدالله علي الحسن
ضيف
اسماء عبدالله علي الحسن

السلام عليكم انا هالشهر مانزل لي حساب المواطن!!

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
احمد منصور حسين الرويلي
ضيف
احمد منصور حسين الرويلي

ليش ما نزلت دفعتي لشهر نوفمبر ٢٠١٩

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
حسين البركاتي
ضيف
حسين البركاتي

انا واخي مشتركين فحساب المواطن بأسمي وهو تابع لان الوالد متوفي كم لاخي وكم لي منه كلنا فوق 18

أعجبني0لم يعجبني  رد
9 ساعة
1 219 220 221