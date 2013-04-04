اسأل حساب المواطن

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يحيى
ضيف
يحيى

ابغا اسجل في حساب مواطن كنت مع ابوي مسجل وطلعوني وابغا اسجل مو قادر كاتبين مسجل من قبل وابغا الحل ؟؟

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6 ساعة
Alanoud
ضيف
Alanoud

انا اترك مانزل لي من حساب المواطن بالحساب لتجميعها ، هل يتم سحبها بعد تراكمها ؟ او عادي يخلوها لي اذا مايحبتها كل شهر

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8 ساعة
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