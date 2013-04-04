اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 1636 اترك تعليق This comment form is under antispam protection 1119 Comment threads 517 Thread replies 1 Followers Most reacted comment Hottest comment thread This comment form is under antispam protection ضيفنونيانا راح اسجل بتاريخ ١ لان رفضوني عشان العمر هل ان قدمت بينزل لي مبلغ وقدره أعجبني0لم يعجبني رد10 ساعة ضيفنونيانا بسجل بتاريخ واحد لان رفضوني عشان عومري من قبل هل ينزل لي مبلغ وقدره أعجبني0لم يعجبني رد10 ساعة ضيفعبداللهانا مسجل في حساب المواطن وحذفت الحساب بلغلط ورجعت صلحت الحساب واريد الاثر الرجعي أعجبني0لم يعجبني رد14 ساعة ضيفهناديانا كنت مع ابوي ف حساب المواطن وبعدين سجللت ف حساب المواطن وتنزل لابوي مثل قبل الفلوس ولا تنقص أعجبني0لم يعجبني رد20 ساعة « الصفحة السابقة 1 … 222 223 224
انا راح اسجل بتاريخ ١ لان رفضوني عشان العمر هل ان قدمت بينزل لي مبلغ وقدره
انا بسجل بتاريخ واحد لان رفضوني عشان عومري من قبل هل ينزل لي مبلغ وقدره
انا مسجل في حساب المواطن وحذفت الحساب بلغلط ورجعت صلحت الحساب واريد الاثر الرجعي
انا كنت مع ابوي ف حساب المواطن وبعدين سجللت ف حساب المواطن وتنزل لابوي مثل قبل الفلوس ولا تنقص