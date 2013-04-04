اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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نوني
ضيف
نوني

انا راح اسجل بتاريخ ١ لان رفضوني عشان العمر هل ان قدمت بينزل لي مبلغ وقدره

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10 ساعة
نوني
ضيف
نوني

انا بسجل بتاريخ واحد لان رفضوني عشان عومري من قبل هل ينزل لي مبلغ وقدره

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10 ساعة
عبدالله
ضيف
عبدالله

انا مسجل في حساب المواطن وحذفت الحساب بلغلط ورجعت صلحت الحساب واريد الاثر الرجعي

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14 ساعة
هنادي
ضيف
هنادي

انا كنت مع ابوي ف حساب المواطن وبعدين سجللت ف حساب المواطن وتنزل لابوي مثل قبل الفلوس ولا تنقص

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20 ساعة
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