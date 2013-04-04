اسأل حساب المواطن

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نور
ضيف
نور

انا تبع ابوي بحساب المواطن و توظفت وبيسجلوني تأمينات، هل ينقص من الفلوس اللي تنزل لأبوي؟

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5 ساعة
فاطمه القحطاتي
ضيف
فاطمه القحطاتي

السلام عليكم كم نزل في حساب المواطن

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7 ساعة
بشاير
ضيف
بشاير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٧نوفمبر لم يتم انزال لي حساب المواطن

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20 ساعة
بشاير
ضيف
بشاير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخلت على موقعي في حساب المواطن مكتوب أن ٧نوفمبر مدفوعه وفي الحقيقه ان لم يتم ايداع ٤٠٦ريال لي لشهر نوفمبر ماالحل ؟

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20 ساعة
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